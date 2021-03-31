Музыкант рассказал о навальнизме в белорусском виде

31.03.2021, Москва, Олег Кравцова

Белорусская оппозиция, с прошлого года добивающаяся свержения президента Александра Лукашенко, так и не смогла увлечь за собой народ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил Дмитрий Бутаков, лидер белорусской группы «Галасы ЗМеста», которой организаторы Евровидения отказали от участия конкурсе, усмотрев в их творчестве критику майданщиков.

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Издание поинтересовалось, хотят ли белорусы перемен.

«Я по профессии лингвист. Слово «перемен» должно нести за собой какой-то смысл. Вот что люди хотят поменять? Сделать платную систему здравоохранения вместо бесплатной, таких хотят перемен? Думаю, нет. Или переориентировать Беларусь на Европу? Если для них это – перемены, я так не хочу», – сказал Бутаков.

Также он высказал свое видение текущей политической ситуации в стране.

«Лично я понимаю ситуацию так: одна группировка хочет прийти к власти и отобрать бразды правления у другой. В таком случае будьте готовы к серьезным столкновениям. Если хотите, чтобы народ за вами пошел, так сделайте для народа программу. Ленин вон увлек же народ за собой, смог, а наша оппозиция послабее оказалась. Хочешь революцию, становись вторым Лениным.

А лучше предложи народу что-то кардинальное, чтобы люди сказали, ну да, старик, точно. А они тут за честные выборы. Кто-то всерьез уверен, что оппозиция придет к власти и организует честные выборы? Ха-ха-ха. Навальнизм в белорусском виде. Но главное, вся оппозиция уехала из Беларуси, а народ под молотки подставили. Ужас, если честно. Натуральный цирк. Пока не впечатляет», – резюмировал музыкант.