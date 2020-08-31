Мы знаем, кого вы избили и отравили этим летом

31.08.2020, Москва, Платон Беседин

Егора Жукова – того самого, которого ранее чуть не отправили в тюрьму за участие в московских беспорядках, а после отпустили с добром и миром, предварительно заслушав его патетическую речь в суде, – избили возле подъезда родного дома. Известно лишь то, что нападавших было двое – и после атаки они скрылись на самокатах.

Но кое-кто знает о произошедшем гораздо больше. А потому по весям интернета уже летит и нарастает коллективный стон. Это плачут те, кто знают всё об избиении Жукова. Точно так же, как ранее они ведали всё об отравлении Навального. Эти персонажи вообще всё всегда знают.

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Когда-то я делал встречи в университете с известными спикерами. И на них приходил один чернявый студент, который задавал один и тот же вопрос: «Кто убил Немцова?». И если ответ его не удовлетворял, он хмыкал и фыркал. Студент ведь знал, что Немцова грохнула власть. Знал без доказательств. А точнее – вопреки им.

Вот так же и с Навальным. Так же и с Жуковым. Части нашей общественности совершенно плевать на обстоятельства, факты, свидетельства. Они знают всё без них, потому что им важно – обвинить. Единственно важно. И всегда злодеяние совершает власть и лично Путин.

Не хочу выступать апологетом Кремля. Не в моих это традициях. Но есть старый принцип: «Ищи того, кому это выгодно».

Так что в таком случае с Жуковым? В своё время из Егора благодаря несостоявшемуся аресту сделали своего рода иконку оппозиции. Теперь избиение лишь добавляет ему вистов. Возможно, так готовят смену Навальному, который превращён в отработанный материал. Жуков же с его тяготами трансформируется в этакого мученика от оппозиции, пострадавшего борца с режимом. И пусть раньше диссиденты были покрупнее да поумнее, но что имеем…

Да, сегодня мы наблюдаем то, как ведётся чёрная, с копотью лжи игра. Тех, кого причисляют к условной оппозиции, рассчитывают на первый-второй. Одних отодвигают в сторону, других, наоборот, возвеличивают. И делается это старым проверенным методом – сакрализацией жертвы. Поэтому очень скоро мы увидим новые избиения, отравления и, возможно, даже убийства. А коллективный стон будет становиться всё громче и громче.

Последнее особо печально. Ведь мы видим, что люди, которые кричат о широте взглядов, свободе слова, либеральных ценностях, демократии, на самом деле, размышляют как истинные неофашисты – у них есть своё мнение, и оно единственное правильное, потому что это их мнение.

Не согласен, что Навального заказал Путин? Ты враг. Не веришь, что Жукова приказал избить Путин? Ты нелюдь.

Люди, размышляющие подобным образом, лишены любых сомнений и рефлексий – они преследуют только одну цель: установить свою диктатуру. И вот если это, не дай Боже, случится, тогда «сталин, гулаг, мордор» и прочее в том же духе покажется лишь милой игрой в поддавки и самой свободной формацией в мире. Ведь люди, знающие всё, никогда не ошибаются, а если и ошибаются, то и ладно. Они просто ненавидят несогласных и обвиняют их в том, что сами готовы делать. Так бывает, когда ненависть, жажда власти и самовлюблённость сочетается с предельной глупостью. Да, только так и бывает.