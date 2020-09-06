На албанского союзника просербской оппозиции Черногории навалилась албанская и черногорская элита

06.09.2020, Белград, Алексей Топоров

Экс-лидер албанцев Черногории, ныне посол этой страны в Косово Ферхат Диноша и черногорский националист, посол Черногории в Австрии Желько Перович написали письма лидеру блока «С черного на белое», албанцу Дритану Абазовичу, требуя от него отказаться от коалиции с просербскими силами.

Об этом сообщает сербская редакция радио «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Молодому и перспективному политику, лидеру мультикультурного блока «С черного на белое» и одному из лидеров Гражданского движения «Объединенное реформаторское действие» (URA), этническому албанцу Дритану Абазовичу практически одновременно пришли письма от двух послов. В своих посланиях их авторы требовали и просили его не вступать в союз с просербскими оппозиционными коалицией «За Будущее Черногории» и блоком «Мир – это наша нация».

«Как черногорец, я от всей души прошу вас подумать, прежде чем обнимать тех, кто выжмет из вас и из меня все соки, – патетично написал Перович. – Я знаю, что в мае 2006 года мы с вами были на одной стороне, я знаю, что Черногория 31.08.2020. это не то, что вы и я представляли себе тогда, но я также знаю, что каждый, кто тогда и сегодня поддерживал URA, покается, если вы станете воеводой четников».

«Если ты решишь сформировать коалицию с блоком «За будущее Черногории» и блоком «Мир – наша нация», в этом случае ты будешь благословлен их политическим лидером в поповском облачении (намек на митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия – ред.), – более грубым стилем обратился к политику его соплеменник Диноша, намекая, что тот предает свою национальность и веру. – Ты переселишься в струны гуслы (музыкальный инструмент, при помощи которого славяне-черногорцы слагают песни-эпосы о героях – ред.). И в новом правительстве Черногории тебя будут чувствовать твои потенциальные начальники, те, кто был против независимости Черногории и объявляли голодовку, когда Черногория признала независимость Косово».

Ранее из-за обилия угроз от соплеменников руководство URA обратилось в МВД и к спецслужбам, чтобы взять Дритана Абазовича под охрану.