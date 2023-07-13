 

«На дворе не XIX век!» – полковник Алёхин раскритиковал пресс-службу Минобороны

Владимир Гладков .  
13.07.2023 18:46
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Пресс-служба Министерства обороны России должна перестать «прятать голову в песок» и более активно реагировать на серьёзные события, вроде мятежа Евгения Пригожина или отставки генерала Ивана Попова.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, полковник в отставке Геннадий Алёхин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пресс-служба Министерства обороны России должна перестать «прятать голову в песок» и более активно реагировать...

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«Получилось, что конфликт между командующим 58 армии, а это, между прочим, самое боеспособное и крупное соединение Вооружённых сил, и начальником Генерального штаба, к сожалению, вылился в информационную сферу.

Тут не стоит забывать ключевой момент. Если в XIX веке крестьяне узнавали о дворцовом перевороте через два месяца, в Великую Отечественную войну мы знали фронтовые сообщения по газете «Правда» и Левитану, то сейчас через несколько секунд любая информация становится достоянием общественности. И фейки, и вбросы, и прочие моменты мгновенно разлетаются», – сказал Алёхин.

Бывший военный информационщик подчеркнул, что Министерство обороны заняло слишком пассивную позицию и никак не комментирует важнейшие события.

«И здесь официальным лицам, отвечающим за информационное сопровождение, необходимо не как страусы голову в песок, а необходимо в пределах своей компетенции давать какую-то расширенную информацию.

По Пригожину один только Верховный главнокомандующий выступал три раза, Минобороны – ноль. Тут уже такое творится в Интернете и всех соцсетях – тоже молчание. Как-то нужно реагировать.

Конечно, лучше всего, чтобы это не выплёскивалось. Но коль это стало достоянием общественности, необходимо чётко, конкретно отреагировать. А пока, к сожалению, молчание. Это играет только на руку противоположной стороне.

Такое же было и с Суровкиным, и будет продолжаться, если мы будем молчать. Не хочу укорять Минобороны, но в такой нестандартной ситуации им необходимо действовать», – добавил он.

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