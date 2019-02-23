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23.02.2019, Донецк, Владимир Гладков
 
Донбасс, Происшествия, Украина
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На границе ДНР и Украины взорвался гражданский автомобиль

В Донбассе в буферной зоне между контрольно-пропускными пунктами ДНР и Украины произошел взрыв в автомобиле, где находилось три человека. Об этом сообщает пресс-служба представительства ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня в 14:00 при пересечении линии соприкосновения через КПВВ «Еленовка» подорвался гражданский автомобиль. Подрыв произошел в буферной зоне между КПВВ сторон», – говорится в сообщении.

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По информации ведомства, погиб мужчина, две женщины получили ранения.

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