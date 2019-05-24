На Порошенко подано третье заявление – об отмывании средств, неуплате налогов и захвате телеканала

24.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинский юрист Андрей Портнов зарегистрировал в Государственном бюро расследований третье заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов бывшим президентом Петром Порошенко, передает корреспондент ПолитНавигатора. http://bit.ly/2JEsn6e

Об этом сообщил сам Портнов в своем телеграм-канале.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, Порошенко “в составе организованной преступной группы завладел телеканалом «Прямой», оформив его на оффшорную компанию, фиктивно принадлежавшую бывшему члену Партии Регионов Владимиром Макеенко”.

Кроме того, по словам Андрея Портнова, сегодня ГБР зарегистрировало новое уголовное производство и начало расследование по факту легализации Порошенко преступных доходов при офшорных манипуляциях на сумму 300 млн долларов США по сделке продажи завода «Кузни на Рыбальском».

Портнов также публикует длокументы по перечисленным им фактам преступлений Порошенко.