На Украине готовится провокация с применением химического оружия

27.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Украинские власти собираются применить против собственного населения химическое оружие и возложить вину на Россию или республики Донбасса, с целью спровоцировать усиление международных санкций против РФ.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал член комитета Госдумы РФ по экономической политике Алексей Журавлев, передаёт корреспондент «ПолитНавинатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости



«Наш представитель в ОБСЕ заявил, что есть факты подготовки к использованию химического оружия на Украине. Вот что они готовят. Они хотят собственное население потравить боевыми отравляющими веществами для того, чтобы потом сказать, что это сделала Россия, Донецк или Луганск с помощью России. Вот это главная провокация, на которую будут реагировать», – пояснил парламентарий.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» приводил прогноз киевского политического эксперта Антона Розенвайна о том, где Петр Порошенко планирует организовать следующую кровавую провокацию.