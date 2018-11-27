27.11.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Киев, Политика, Провокации, Россия, Скандал, Спецслужбы, Украина
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На Украине готовится провокация с применением химического оружия

Украинские власти собираются применить против собственного населения химическое оружие и возложить вину на Россию или республики Донбасса, с целью спровоцировать усиление международных санкций против РФ.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал член комитета Госдумы РФ по экономической политике Алексей Журавлев, передаёт корреспондент «ПолитНавинатора».

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«Наш представитель в ОБСЕ заявил, что есть факты подготовки к использованию химического оружия на Украине. Вот что они готовят. Они хотят собственное население потравить боевыми отравляющими веществами для того, чтобы потом сказать, что это сделала Россия, Донецк или Луганск с помощью России. Вот это главная провокация, на которую будут реагировать», – пояснил парламентарий.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» приводил прогноз киевского политического эксперта Антона Розенвайна о том, где Петр Порошенко планирует организовать следующую кровавую провокацию.

 

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