На Украине хотят свернуть военное сотрудничество с Турцией из-за Поклонской

14.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Визит в Турцию российской делегации, в состав которой вошли депутаты от Крыма, стал неприятным фактом для Киева.

К такому выводу в своем блоге приходит экс-депутат Верховной рады, бывший боевик батальона «Азов» Игорь Луценко.

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«На фоне войны с курдами Турция официально приняла так называемых представителей Крыма в составе российской делегации. Это очень неприятный факт, и время украинскому руководству как минимум инвентаризировать свои отношения с нашим южным соседом. Турция – это страна, с которой у нас очень интенсивное военно-техническое сотрудничество. В частности, от Турции Украина зависима в одном из самых важных компонентов Вооруженных сил – в вопросе связи. Два года назад наше руководство сознательно отдало контракт на поставку радиостанций для Вооруженных Сил турецкому Аселсану.

В то время как продукция израильского Элбита, не говоря уже об американском Харриса, по многим параметрам была более привлекательна. Контракт сейчас не выполняется полностью, не осуществлено обещанную турками локализацию производства, военные жалуются на несоответствие их продукции своим потребностям. Также мы с помпой закупили турецкие ударные беспилотники – дорогие, но почти не пригодны для войны с Россией. Эти машины подходят разве что для борьбы с курдами, в которых нет мощных своих средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны», – пишет Луценко.

Политик также отмечает, что Турция считает Крым своей исторической территорией, а часть меджлисовцев настроены протурецки.

«Турецкое общественное мнение в силу исторических фактов склонно считать Крым своим протекторатом. Часть крымских татар ориентированы на Турцию и считают ее будущим помощником по восстановлению своего государства на территории Крыма, отдельно от Украины, в случае, когда центробежные тенденции в России активизируются. Насколько такие настроения сильны среди лидеров крымских татар – показательным будет заявление Меджлиса с реакцией на упомянутые действия Турции», – отмечает Луценко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», российская делегация посетила Стамбул, где приняла участие в III Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. После этого официальный Киев забился в истерике из-за рукопожатия Эрдогана с Поклонской.