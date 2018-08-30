На Украине намечается новая «АТО»

30.08.2018, Донецк, Александр Гусар

Руководство ВСУ начало подготовку военнослужащих и переброску их в западные области Украины для борьбы с так называемыми «сепаратистскими настроениями» в этих регионах.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По нашим данным, учения с подразделениями территориальной обороны на Украине проводятся на самом деле не с целью тренировок резервистов, а с целью подготовки подразделений и последующей их переброски в западные области Украины. В настоящее время с этой же целью начаты учения в Харьковской области. В качестве инструкторов и командиров младшего звена в территориальных подразделениях выступают военнослужащие 92-й механизированной бригады», – сообщил Даниил Безсонов.

«Нам стало известно об отправке 24 августа из 128-й горно-штурмовой бригады двадцати военнослужащих и четырех танков, под руководством командира 534-го инженерного батальона во Львовскую область. Аналогичные сводные подразделения, только в большем составе, выделяются и из других частей. Об их точном составе и задачах мы сообщим позднее», – добавил официальный представитель оперативного командования ДНР.

Ранее экс-боевик АТО Илья Кива заявил, что Украина стоит на грани развала, – из-под контроля Киева рискует выйти еще и Закарпатье, а венгерское руководство уже переименовывает улицы украинских городов на своих картах.

Такие сведения подтверждал и ветеран украинской внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан – он высказывал беспокойство в отношении политики ближайших соседей Украины – Венгрии, Румынии, Польши.