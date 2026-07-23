На Западе называют украинский конфликт «войной бедняков» – Арестович

Елена Острякова.  
23.07.2026 11:27
  (Мск) , Москва
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Несмотря на показательные публичные восторги политиков по поводу активного применения ВСУ дронов, западные военные и эксперты с презрением относятся к беспилотным войскам.

Об этом бывший советник Зе-офиса, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович заявил в интервью журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Дроны – это война бедных. Поэтому на Западе при всем восхищении дронами существует большой скепсис в профессиональном сообществе. Они прямо называют это «войной бедняков». Российская и украинская армия нищие. Армии, современным образом обеспеченные, перемещают всю эту дроновую историю за секунды», – сказал Арестович.

По его словам, российская армия и ВСУ сейчас 85% поражений наносят дронами только потому, что за прошлые годы «повышибали» друг у друга более эффективную на поле боя артиллерию.

Сейчас при наличии временного преимущества у ВСУ по беспилотникам, они оказываются бессильными перед российскими корректируемыми авиационными бомбами (КАБ).

Именно поэтому, несмотря на все создаваемые украинцами «килл-зоны», русские неумолимо продвигаются вперед.

«Если прилетит 6 полков авиационных российских с КАБами на участок украинской бригады, туда полетят «Шахеды». Еще влупят несколькими «Искандерами». А потом поедет много танков, пехоты, мотоциклистов. Никакие дроны не помогут. Они просто не уцелеют в полосе», – поясняет Арестович.

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