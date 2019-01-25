Начинается «мочилово» Тимошенко по линии Лазаренко

25.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Юлия Тимошенко украла и вывела на заграничные офшорные счета более миллиарда долларов.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил экс-депутат Верховной Рады Украины, генерал-лейтенант СБУ Григорий Омельченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко вместе с Юлией Тимошенко, которая была президентом «Единой энергетической системы Украины», разработали схему выведения полученных за российский газ денег за границу на офшорные счета, которые принадлежали Юлии Владимировне Тимошенко.

Генеральной прокуратурой установлено, что за время работы и совместной деятельности Юлии Тимошенко и Павла Лазаренко, за границу было перечислено более одного миллиарда американских долларов», – отметил Григорий Омельченко.

Напомним, ранее украинские СМИ сообщали, что президент Украины Пётр Порошенко готовит план по возвращению из США арестованного американцами за коррупцию экс-премьера Павла Лазаренко, которого можно будет задействовать на предстоящих президентских выборах с целью дискредитации главной соперницы действующего главы государства Юлии Тимошенко, как главной подельницы Лазаренко.