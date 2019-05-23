Нацики в ярости: ВСУ начали готовить к переговорам с ЛДНР

23.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

Командиры ВСУ поручили организовать и провести среди личного состава опрос об отношении к переговорам с ЛДНР.

Об этом сообщает на сайте волонтерской организации «Возвращайся живым».

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«Командирам воинских частей организовать и провести изучение среди личного состава отношение военнослужащих относительно возможных переговоров с ДНР/ЛНР и в срок до 16:00 24.05.2019 через управление морально-психологического обеспечения. Анализ изучения данного вопроса и возможные последствия указанного», говорится в телеграмме, которая оказалась в распоряжении волонтеров.

По информации организации, документ был получен сегодня, а подписан и вступил в силу 18 мая 2019 года.

На странице фонда в Facebook, в комментариях к записи, где был опубликован данный документ, развернулась дискуссия относительно инициативы.

«А кто согласен сидеть еще 20 лет в окопах? Кто хочет посылать на смерть своих сыновей? Лучше плохой мир, чем война», – написала Ольга Довганюк.

«Владимир Довгалюк, 5 лет не вводили войска ООН, а сейчас введут. Вы сами верите в это? – возразила Валентина Иванова. – Разве не слышите риторику Европы, альтернативы мирному урегулированию нет. Может у нас есть возможности для решения вопроса военным путем? Ну надо же быть реалистами».

Как сообщал ПолитНавигатор, свежая социология показала, что большинство граждан Украины готовы к компромиссам и согласны на переговоры с ЛДНР, что вызвало истерику пропагандистов, разжигавших войну.