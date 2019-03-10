Нацисты с новой силой возьмутся за Кернеса, присягнувшего Порошенко

10.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Вчерашние акции боевиков контролируемого главой МВД Украины Арсеном Аваковым «Нацкорпуса» против Петра Порошенко – серьезное предупреждение и для давнего оппонента Авакова по Харькову – мэра Геннадия Кернеса, ранее присягнувшего действующему президенту.

Такой прогноз озвучил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт пояснил, что требования боевиков разобраться с коррупционерами в окружении Порошенко после скандала вокруг закупки контрабандой комплектующих в РФ для украинской армии – касаются и Харькова.

«Радикалы дали президенту неделю на то, чтобы разобраться со своим коррупционным окружением. Нацкорпус требует, чтобы была не имитация, а реальная уголовная ответственность и наказание «свинарчуков».

На плакатах были написаны фамилии пяти главных коррупционеров в окружении Порошенко, так называемый «ТОП-5» «свинарчуков». На первом месте в этом списке находится смотрящий от президента за судебной системой Александр Грановский», – отметил Золотарев в своем блоге.

«Это, кстати тот, самый Грановский которого мэр Харькова Кернес уже несколько месяцев «продает» горожанам как «адвоката Харькова» таская его к месту и не к месту за собой. Справедливости ради отметим, что Грановский это навязанный Кернесу «адвокат». Мы помним, как не так давно возобновился судебный прессинг Кернеса. И одним из условий приостановки такого давления было обещание Кернеса протянуть в народные депутаты по Харькову Грановского и заодно обеспечить всемерную поддержку Порошенко.

Эта задача будет достаточно сложной и трудно выполнимой даже для Кернеса. Как известно харьковчане не любят чужаков-«парашютистов» и не голосуют за них на выборах, тем более с таким коррупционно-мародерским бэкграундом.

Похоже, что Нацкорпус может скоро прийти в гости и к Кернесу. И это, судя по сегодняшнему дню, будет куда посерьезнее чем «марши злых харьковчан», – прогнозирует политолог.