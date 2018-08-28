Над Киевом кружат российские самолеты
Во время празднования Дня независимости Украины над военным парадом, проходящим в центре Киева, кружили российские боевые самолеты.
Об этом в эфире телеканала «Эспрессо», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил украинский военный эксперт Игорь Козий.
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По его словам, техника, в том числе и самолеты ВСУ, в большей степени состоит из старых советских или российских образцов, которыми лишь управляли украинские пилоты.
«У меня чувство гордости появилось по отношению к параду, когда я в небе увидел, наконец-то, самолеты. Это однозначно… Мы увидели с вами самолеты. Наши, в конце концов, залетали… Но Сухой-29, -31, -25 – это не наши. Российского производства, советского бывшего производства. И мы зависим в запчастях, во многих вещах еще. И это не наши, наши только пилоты», – заявил Козий.
Ранее Козий заявил, что из-за коррумпированности украинских властей даже материальная помощь Запада не помогла существенно улучшить состояние обеспечения ВСУ по сравнению с 2013 годом.
Также он отметил, что на Украине подходят к концу боеприпасы разного калибра, а патронный завод так и не был построен.
Метки: военный парад, Игорь Козий, российские самолеты
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