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08.09.2021 20:56 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
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«Надо дать «Калибрами» по бригаде ГУР в Херсонской области» – российский публицист

Новости УкраиныЕсли Украина ведёт себя как государство, которое занимается проведением террористических операций, то относиться к...

Если Украина ведёт себя как государство, которое занимается проведением террористических операций, то относиться к ней необходимо соответственно.

Об этом говорили участники эфира на «Первом канале», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас есть признание о том, что Кирилл Буданов – это нынешний руководитель ГУР Минобороны Украины, был в курсе проведения этой операции (подрыв газопровода в Крыму – ред.). Это вывод только один напрашивается: Украина – государственный террорист.

Терроризм преследуется по всему миру – США против терроризма, Россия против терроризма,  Китай против терроризма. Украина на сегодняшний день – государство, которое занимается проведением террористических операций», – констатировал советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник.

«Рядом с линией соприкосновения находится целый полк под названием полк спецопераций, в котором работают, в том числе, американские инструкторы, которые натаскивают людей на проведение такого рода операций. Они не убивают военнослужащих, они взрывают такие газопроводы, энергоподстанции, когда тысячи людей остаются без энергоснабжения, которые зимой замерзают», – рассказал дипломат.

В свою очередь российский публицист и радиоведущий Сергей Мардан заявил, что любые проявления терроризма украинской стороной следует наказывать ракетно-бомбовыми ударами по организаторам терактов – военной разведке Украины.

«Это не театр абсурда, это идёт диверсионная война. Меня удивляет, что мы обсуждаем это в иронично-сатирическом тоне, а не обсуждаем, как вооруженные силы РФ нанесли ракетно-бомбовый удар по этой бригаде ГУР Украины в Херсонской области. Почему мы не обсуждаем нанесение ракетно-бомбового удара по базе в Одесской области, где находится база ГУРа?» – сказал публицист.

«Если против нас ведётся диверсионная война военной разведкой Украины, Россия должна отвечать всеми имеющимися у неё средствами – «Калибрами» надо бить не по сирийской пустыне, а по военным базам Украины», – резюмировал Мардан.

Напомним, ранее украинская ДРГ провела в Донецке диверсию – подрыв газовой магистрали, который был квалифицирован как террористический акт. Тогда избежать масштабных жертв и разрушений удалось лишь по счастливой случайности.

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