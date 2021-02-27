Напуганные приговором Стерненко майданщики ждут тотальных репрессий

27.02.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленским, шагами которого еще недавно восторгались русофобы, снова разочаровал эти круги.

Стаью на эту тему, передает корреспондент «ПолитНавигатора», опубликовал журнал «Український тиждень»

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Владимир Зеленский шокировал страну неожиданной воинственностью в отношении определенных агентов Кремля и мгновенно стяжал славу спасителя Украины и самого бескомпромиссного патриота. Впрочем, в гибридное время не стоит воспринимать все за чистую монету и делать поспешные выводы. Такая склонность минимум грозит постоянными разочарованиями. Некоторые недавние шаги президента действительно приятно поражают, но на их фоне достаточно и сигналов об опасности», – отмечается в статье.

Таким сигналом автор материала считает приговор (семь лет лишения свободы) Приморского суда Одессы праворадикалу-убийце Сергею Стерненко. В публикации утверждает, что дело Стерненко «политизировано и является ярким проявлением реванша», а посадить его якобы «было вопросом принципа для многочисленной промосковской «ваты».

«Стерненко может стать сакральной жертвой, которую принесут в угоду тем, кто видит в заключении одесского активиста не просто персональную расправу, а начало репрессий против майдановцев, которые, по мнению пророссийских сил, «совершили государственный переворот», – опасается издание.

Также журнал приходит к выводу, что «реванш через суды становится слишком заметным».

Как сообщал «ПолитНавигатор», Стерненко предложил свои услуги американской разведке.

Читайте также: «Реванш русских сил». В Раде истерика из-за приговора Стерненко.