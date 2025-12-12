Российский спецназ взял в плен в Гуляйполе высокопоставленных офицеров НАТО. Командованию ВСУ не удалось их спасти.

Об этом в эфире видеоблога «День-ТВ» заявил директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В городе Гуляйполе заблокирована крупная группировка наёмников и очень крупных офицеров НАТО. Там офицеры, советники.

ВСУ предприняли попытку прорыва в окружённое Гуляйполе , чтобы попытаться отбить НАТОвских офицеров, которые либо находятся в безвыходном положении и вот-вот будут взяты в плен, или уничтожены, либо уже взяты в плен. По некоторым данным, их уже взяли в плен.

Там речь идёт о высших штабных офицерах НАТО, там полковники и, возможно, один генерал.

Операция ВСУ была сорвана умелыми и решительными действиями российских военнослужащих, в первую очередь операторами беспилотных авиационных систем группировки «Восток». Они действовали на опережение и уничтожили всю технику врага, живую силу.

Кроме всего прочего, упорно в известных кругах ходят слухи, что в операции по захвату этих ребят из НАТОвских штабов участвовало подразделение «Альфа» ФСБ, которое, как известно, по пустякам никуда не приходит и без трофеев ниоткуда не уходит», – заявил Сорокин.