Укро-дипломат рассказал, как Зеленский снова пытается «надуть и русских, и Трампа»
Владимир Зеленский, предлагающий якобы переговоры с Россией, надеется таким образом добиться от США поставок нужного киевском режиму оружия.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Здесь есть два адресата. Первый ключевой адресат здесь не Москва. Первый адресат – это Вашингтон, потому что там сейчас много заговорили о возобновлении дипломатического трека. Вброс в эфир этой информации и не столько вброс, как ответ на нее из Москвы, четко покажет Вашингтону, что не надо заниматься, зря тратить силы. Всего этого не будет», – рассуждал экс-посол.
По его словам, после отказа Москвы у Киева появится возможность усилить свою ПВО.
«И тогда мы получим возврат к 300 ракетам-перехватчикам – и возвращение к теме лицензирования [противоракет к системам «Пэтриот»]», – надеется Бессмертный.
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