Хорватский цинизм: певец, прославляющий нацистов-усташей, намерен выступить на территории мемориала жертвам его «героев»

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Популярный в Хорватии певец-неоусташ Марко Перкович «Томпсон» планирует в этом месяце выступить на территории Мемориального парка в Шубичеваце в окрестностях Шибеника, где были казнены яркие представители анти-усташеского сопротивления в годы Второй мировой войны.

Устроители нацистского шоу хотят установить в парке ларьки со спиртным и биотуалеты, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Перкович не выступал в Шибенике уже десять лет, и планирует сделать своё возвращение «фееричным». Концерт, по замыслу организаторов, будет проходить в рамках тура, посвященного карательной операции Oluja, которая отмечается в Хорватии как государственный праздник. В ходе нее была уничтожена самопровозглашённая Республика Сербская Краина, по её итогам из Хорватии были изгнаны порядка 250 тыс сербов, около 2 тыс были убиты, либо до сих пор числятся пропавшими без вести.

В самой Хорватии у части общественности, настроённой скептично в отношении реставрации неоусташизма в их стране, вызвало негодование место проведения концерта – Мемориальный парк в Шубичеваце, где в годы Второй мировой усташами были казнены лидеры антифашистского сопротивления, такие как Раде Кончар, а также местные сербы и евреи.

Также людей возмущает, что организаторы концерта намереваются установить на территории комплекса павильоны со спиртным и переносные туалеты.

«Разве это не позор для гордого города Шибеника? Вход на концерт через территорию культурного объекта Республики Хорватия и памятника культуры и размещение там киосков с «чем-то». Возможно ли такое и где?», – прокомментировала ситуацию изданию Slobodna Dalmacija администрация комплекса, заявив, что планирует добиться отмены мероприятия.

Мэр Супетара и представитель Социал-демократической партии Хорватии Ивана Маркович на своей странице в одной из соцсетей заявила, что «места страданий не должны превращаться в пространство для идеологических столкновений и политических заявлений».

«Когда нет решения проблем коррупции, эмиграции молодежи, роста стоимости жизни, нехватки жилья, краха государственных служб и недоверия граждан к институциям, проще всего посеять раздор и спровоцировать конфликты из-за прошлого. Но ненависть не укрепляет народ. Ненависть разрушает его изнутри… Это не вопрос левых или правых взглядов, это вопрос минимального уровня цивилизации, уважения к жертвам и ответственности перед будущими поколениями», – написала политик.

Хорватский певец Марк Перкович начинал как малоизвестный рок-музыкант, но с началом развязанной местными сепаратистами войны за выход из состава Югославии и создания мононационального и моноконфессионального государства без сербов, которые жили столетиями на территориях, отданных Хорватии, выбрал патриотическую конъюнктуру, благодаря которой и добился большой популярности.

Он даже взял псевдоним «Томпсон», в честь пистолета-пулемета, которым Австрия вооружила подразделения хорватских сепаратистов.

В репертуаре певца превалируют песни, воспевающие «храбрость хорватских воинов», о любви к родным краям, а также переделки старых усташеских песенок, в том числе и воспевающих концлагеря Ясеновац и Стара Градишка.

Сам исполнитель во время своих концертов неизменно скандирует усташеский девиз «За Отчизну готовы!» (Za dom spremni!).

Созданный во времена единой Югославии Мемориальный парк в Шубичеваце ныне пребывает в полузаброшенном и частично руинированном состоянии, несмотря на официальный охранный статус.