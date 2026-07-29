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В День Крещения Руси в Киеве не было никакого масштабного крестного хода. Как, впрочем, и в других украинских городах. Не проводились они «из-за ограничений военного времени». Прошли лишь локальные торжества при храмах.

Этот праздник на Украине на государственном уровне отмечался с 2008 по 2023 годы (само Крещение Руси состоялось в 988-м). Каждый раз многотысячные шествия верующих, выступающих за единство с Русской Церковью-Матерью, были упрёком самостийному режиму.

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Изначально дату связали с днем памяти крестителя Владимира Великого (15.07. по юлианскому календарю, или 28.07. по новому стилю).

В 2023-м Зе-хунта увязала «день украинской государственности» (15.07.) с переходом раскольников из ПЦУ и УГКЦ на «новоюлианский календарь». Теперь они празднуют переходящие праздники (Пасха, Вознесение и Троица) по юлианскому, а остальные, непереходящие, – по григорианскому.

«Эта двойственность в русле политики глобалистов и Ватикана, – говорит наш старый знакомый, русский православный киевлянин Олег. – Обман православных с целью заманить к себе, как было после создания унии в 1596-м».

Что касается УПЦ, то в подлинный День Крещения предстоятель митрополит Онуфрий возглавил праздничные богослужения в Агапитском храме, возле Киево-Печерской лавры. Раньше это происходило после колоссальнейших крестных ходов, начинавшихся на Владимирской горке и потом двигавшихся к лавре. Впереди шло священноначалие с великими иконами, привезенными из монастырей и храмов, за ним – нескончаемый поток людей.

В постмайданные времена эти шествия производили благодатнейшее впечатление на миллионы верующих и наводили страх на властных временщиков. Так, в 2017-м, когда собралось более 300 тыс. крестоходцев, Порошенко и его банда дернули из Киева, испугавшись, что верующие придут к ним с требованими прекращения издевательств над Церковью.

«Я думаю, так и надо было сделать. У нас была огромная сила. Но тогда, я помню, звучало: наши епископы просят «не обострять». И вот «недообострялись» до того, что паршивая жидобандеровская погань вообще нашу Церковь запретила», – напоминает Олег.

Олег говорит, что, наблюдая за действиями кое-кого из высшего епископата, он вспоминает о святом Патриархе Гермогене, который стал лидером русского сопротивления в Смутное время и сыграл ключевую роль в борьбе против польских интервентов. Открыто выступил против присяги польскому королевичу и захватчикам, призывая народ к освобождению столицы, за что был арестован и погиб от голода в заточении.

«Понимаю, что быть Гермогеном очень трудно. Но хотя бы просто молчать, хотя бы не облизывать можно, если уж нет сил открыто противостоять? Зато активно противостоят России и РПЦ. Посмотрите: даже этот праздник у нас стал называться «Днем Крещения Киевской (!) Руси». Мол, без Москвы. Везде идут молебны о «властях и воинстве», хотя молитвы эти возносились раньше о государе, властях и воинстве православных. А не о жидобандеровской камарилье. И вообще это незаконная власть – после госпереворота не было по-настоящему свободных выборов. И если бы наше священноначалие, вместо того чтобы проводить автокефальные «Феофании», проявило твердость и обратилось к народу, сейчас могла бы быть совсем иная ситуация».

Здесь можно добавить, что иерархи молчали, когда запрещали крестные ходы во время коронавируса и потом, после начала СВО. Зато благословили ход в защиту террористов из «Азова» в Мариуполе, не смущаясь «ограничениями военного времени».

Вся эта политика в итоге привела к тому, что верующие, которые в начале гонений на Церковь готовы были днями и ночами стоять в мирных протестах и жертвовать собой, теперь куда более спокойны. В их умы внесен опасный разлад.

Однако нужно подчеркнуть, что среди архиерейства остались настоящие подвижники, часто предаваемые своими же собратьями.