«Русские уже на окраинах Славянска и Краматорска» – британский аналитик

Максим Столяров.  
29.07.2026 20:25
  (Мск) , Москва
Просмотров: 872
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Группировка ВСУ в Славянске и Краматорске не может остановить наступление российской армии, которая уже дошла до окраин агломерации – и берёт её в окружение.

Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Группировка ВСУ в Славянске и Краматорске не может остановить наступление российской армии, которая уже...

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«В Славянске и Краматорске украинцы мало что могут сделать, чтобы остановить русских.

ВСУ сейчас находятся под очень сильным давлением в Славянске и Краматорске. Русские находятся на восточных окраинах обоих этих городов.

На самом деле они ведут массированные атаки на восточное внешнее укрепление Славянска, в месте под названием Николаевка, а также на теплоэлектростанцию, которая является еще одной крупной оборонительной позицией украинцев», – сказал Меркурис.

«Так что украинцам нужно удерживать эти позиции, потому что если они их потеряют, вся целостность этой линии обороны Славянск-Краматорск окажется под угрозой.

«Курская дуга» начинает рушиться. Поэтому им нужно держать много войск, чтобы удерживать эту линию обороны. Но теперь им грозит обход с юга и запада.

Некоторые говорят о возможном окружении украинских войск в Славянске и Краматорске. Оно уже на горизонте», – добавил он.

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English version :: Читать на английском «Русские уже на окраинах Славянска и Краматорска» – британский аналитик

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