«Русские уже на окраинах Славянска и Краматорска» – британский аналитик
Группировка ВСУ в Славянске и Краматорске не может остановить наступление российской армии, которая уже дошла до окраин агломерации – и берёт её в окружение.
Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В Славянске и Краматорске украинцы мало что могут сделать, чтобы остановить русских.
ВСУ сейчас находятся под очень сильным давлением в Славянске и Краматорске. Русские находятся на восточных окраинах обоих этих городов.
На самом деле они ведут массированные атаки на восточное внешнее укрепление Славянска, в месте под названием Николаевка, а также на теплоэлектростанцию, которая является еще одной крупной оборонительной позицией украинцев», – сказал Меркурис.
«Так что украинцам нужно удерживать эти позиции, потому что если они их потеряют, вся целостность этой линии обороны Славянск-Краматорск окажется под угрозой.
«Курская дуга» начинает рушиться. Поэтому им нужно держать много войск, чтобы удерживать эту линию обороны. Но теперь им грозит обход с юга и запада.
Некоторые говорят о возможном окружении украинских войск в Славянске и Краматорске. Оно уже на горизонте», – добавил он.
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