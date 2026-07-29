«Русские уже на окраинах Славянска и Краматорска» – британский аналитик

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Группировка ВСУ в Славянске и Краматорске не может остановить наступление российской армии, которая уже дошла до окраин агломерации – и берёт её в окружение.

Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Славянске и Краматорске украинцы мало что могут сделать, чтобы остановить русских. ВСУ сейчас находятся под очень сильным давлением в Славянске и Краматорске. Русские находятся на восточных окраинах обоих этих городов. На самом деле они ведут массированные атаки на восточное внешнее укрепление Славянска, в месте под названием Николаевка, а также на теплоэлектростанцию, которая является еще одной крупной оборонительной позицией украинцев», – сказал Меркурис.