«Самодур Трамп возомнил себя Наполеоном» – американский эксперт

Максим Столяров.  
30.07.2026 00:31
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Идиотизм, Общество, Политика, Произвол, Россия, США, Украина


Президент США Дональд Трамп превратился в самодура, желающего попасть в историю в качестве великого завоевателя.

Об этом в эфире видеоблога британского политолога русского происхождения Петра Курзина заявил американский востоковед Росс Гаррисон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп превратился в самодура, желающего попасть в историю в качестве великого...

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«В отличие от первого срока, этот президент сейчас в какой-то степени оторван от политической логики. Он смотрит на себя с исторической точки зрения.

Он сравнивает себя с Чингисханом и Наполеоном. А это не те лидеры, которые делали что-то хорошее. Но они были исторически значимыми и запоминающимися фигурами», – сказал Гаррисон.

«Так что я не уверен, что его интересуют промежуточные выборы, фондовые рынки или цена на нефть, как многие почему-то думают.

Сейчас речь идёт о психологии президента, а не о национальных интересах страны. Обычно на внешнюю политику влияют бюрократические, национальные и внутренние интересы, а также множество других факторов, в том числе психология президента.

Но в данном случае психология президента может оказаться единственным важным фактором. И это опасно. Трамп всё больше отдаляется от законов политики», – подытожил он.

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English version :: Читать на английском «Самодур Трамп возомнил себя Наполеоном» – американский эксперт

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