«Самодур Трамп возомнил себя Наполеоном» – американский эксперт
Президент США Дональд Трамп превратился в самодура, желающего попасть в историю в качестве великого завоевателя.
Об этом в эфире видеоблога британского политолога русского происхождения Петра Курзина заявил американский востоковед Росс Гаррисон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В отличие от первого срока, этот президент сейчас в какой-то степени оторван от политической логики. Он смотрит на себя с исторической точки зрения.
Он сравнивает себя с Чингисханом и Наполеоном. А это не те лидеры, которые делали что-то хорошее. Но они были исторически значимыми и запоминающимися фигурами», – сказал Гаррисон.
«Так что я не уверен, что его интересуют промежуточные выборы, фондовые рынки или цена на нефть, как многие почему-то думают.
Сейчас речь идёт о психологии президента, а не о национальных интересах страны. Обычно на внешнюю политику влияют бюрократические, национальные и внутренние интересы, а также множество других факторов, в том числе психология президента.
Но в данном случае психология президента может оказаться единственным важным фактором. И это опасно. Трамп всё больше отдаляется от законов политики», – подытожил он.
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