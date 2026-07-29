«Самодур Трамп возомнил себя Наполеоном» – американский эксперт

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Президент США Дональд Трамп превратился в самодура, желающего попасть в историю в качестве великого завоевателя.

Об этом в эфире видеоблога британского политолога русского происхождения Петра Курзина заявил американский востоковед Росс Гаррисон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В отличие от первого срока, этот президент сейчас в какой-то степени оторван от политической логики. Он смотрит на себя с исторической точки зрения. Он сравнивает себя с Чингисханом и Наполеоном. А это не те лидеры, которые делали что-то хорошее. Но они были исторически значимыми и запоминающимися фигурами», – сказал Гаррисон.