«Пора принимать закон о защите Отечества» – экс-глава МВД

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России нужно создать центральный орган, который возьмёт под управление все отрасли, критически важные для победы в СВО.

Об этом на канале «Книжный день × Delib» заявил бывший министр внутренних дел России генерал Анатолий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот капиталистический способ производства, он нам не позволил выиграть Русско-японскую войну, не позволил выиграть Первую мировую войну, когда снаряды и орудия, произведенные на казенных предприятиях, стоили в три раза дешевле, чем у Путилова на его заводе. Они завышали цены. Я не хочу сказать, что нам нужно устранить капитализм и частную собственность на этом этапе. Но на период ведения боевых действий взять управление государством всеми отраслями, которые куют победу – это прописная истина. Так должно быть», – сказал Куликов.