«Пора принимать закон о защите Отечества» – экс-глава МВД
России нужно создать центральный орган, который возьмёт под управление все отрасли, критически важные для победы в СВО.
Об этом на канале «Книжный день × Delib» заявил бывший министр внутренних дел России генерал Анатолий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Этот капиталистический способ производства, он нам не позволил выиграть Русско-японскую войну, не позволил выиграть Первую мировую войну, когда снаряды и орудия, произведенные на казенных предприятиях, стоили в три раза дешевле, чем у Путилова на его заводе. Они завышали цены.
Я не хочу сказать, что нам нужно устранить капитализм и частную собственность на этом этапе. Но на период ведения боевых действий взять управление государством всеми отраслями, которые куют победу – это прописная истина. Так должно быть», – сказал Куликов.
«Нам нужен закон о защите Отечества, который бы предусматривал и создание Ставки, и Государственный комитет обороны, и перевод экономики на военные рельсы под контролем Государственного комитета обороны, и стоимость топлива.
На этот период должна быть доминирующая политика государства в интересах достижения главной цели – победы», – добавил он.
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