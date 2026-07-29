Путин специально ведёт медленное наступление на Донбассе! – британский дипломат

Елена Острякова.  
29.07.2026 14:43
  (Мск) , Москва
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В Европе не понимают природу украинского кризиса, потому что не понимают, как Россия воспринимает эту войну.

Об этом бывший английский посол в Москве Ян Прауд заявил в своем видеоблоге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Да, Путин хочет взять весь Донбасс, но он никуда не торопится, если это ведет к большим потерям среди россиян. Он не спешит, зная, что это обескровливает нас и ведет к политическому расколу в самой Европе.

А мы этого не понимаем, смотрим на карту и говорим: «все идет очень медленно». И время от времени, когда украинцы добиваются небольшого тактического успеха, мы заявляем: «Украина переломила ход событий». Появляется очередной штамп, за который ухватываются мейнстримные СМИ», – сказал Прауд.

Он раскритиковал бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за то, что тот сорвал Стамбульские договоренности, но считает, что все его преемники от него не отличаются, у них нет новых идей.

«Мы фундаментально ничего не понимаем, и нам нужно как-то вернуться к дипломатии. Это было очевидно еще с 20 апреля 2022 года, когда Джонсон сорвал стамбульские переговоры», – сказал Прауд.

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