Путин специально ведёт медленное наступление на Донбассе! – британский дипломат

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В Европе не понимают природу украинского кризиса, потому что не понимают, как Россия воспринимает эту войну.

Об этом бывший английский посол в Москве Ян Прауд заявил в своем видеоблоге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, Путин хочет взять весь Донбасс, но он никуда не торопится, если это ведет к большим потерям среди россиян. Он не спешит, зная, что это обескровливает нас и ведет к политическому расколу в самой Европе. А мы этого не понимаем, смотрим на карту и говорим: «все идет очень медленно». И время от времени, когда украинцы добиваются небольшого тактического успеха, мы заявляем: «Украина переломила ход событий». Появляется очередной штамп, за который ухватываются мейнстримные СМИ», – сказал Прауд.

Он раскритиковал бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за то, что тот сорвал Стамбульские договоренности, но считает, что все его преемники от него не отличаются, у них нет новых идей.