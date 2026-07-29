Российский дипломат: Американцы приняли очень тяжелое для нас решение
Новая схема вооружения бандеровской Украины американским оружием «через Европу», преподносившаяся многими как «добрый знак» со стороны Дональда Трампа, на самом деле является дурным сигналом для России.
Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На 40% сократилась военная помощь Украине со стороны США. Но, если глубже копать, что выясняется? Это не из-за того, что они посылают нам дружественное послание», – сказал Бакланов.
Он пояснил, что американцы просто страхуются от возможного ответного удара по России, предлагая воевать Европе.
«Они приняли принципиальное, очень тяжелое для нас решение о том, что они самоустраняются. Если будет обмен ударами, в том числе ядерными, на территории Украины, они будут отсиживаться.
Они очень серьезно восприняли, что, в случае начала войны в Европе, мы достанем их, ведь мы знаем, что именно они помогают.
Они очень внимательно это проанализировали, и теперь он говорят: ребята, Европа, ну, это ваша зона ответственности. Поэтому вы давайте с Россией, в основном сами, мы вам будем помогать оружием хорошо, если за деньги.
И вроде бы вне нашего ответного удара в случае возникновения крупной войны в Европе», – обрисовал Бакланов логику американцев.
«Таким образом, это значит, что европейская война приближается. Уже выделены большие деньги на будущую войну, и Европу с этого года по-настоящему ждет уже военная индустриализация, развертывание военных инвестиций.
Это процесс, который остановить очень трудно, потому что деньги уже выделяются, значит, они должны дать какой-то эффект. Идет материальная подготовка войны в Европе», – добавил эксперт.
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