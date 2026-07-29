Новая схема вооружения бандеровской Украины американским оружием «через Европу», преподносившаяся многими как «добрый знак» со стороны Дональда Трампа, на самом деле является дурным сигналом для России.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На 40% сократилась военная помощь Украине со стороны США. Но, если глубже копать, что выясняется? Это не из-за того, что они посылают нам дружественное послание», – сказал Бакланов.

Он пояснил, что американцы просто страхуются от возможного ответного удара по России, предлагая воевать Европе.

«Они приняли принципиальное, очень тяжелое для нас решение о том, что они самоустраняются. Если будет обмен ударами, в том числе ядерными, на территории Украины, они будут отсиживаться.

Они очень серьезно восприняли, что, в случае начала войны в Европе, мы достанем их, ведь мы знаем, что именно они помогают.

Они очень внимательно это проанализировали, и теперь он говорят: ребята, Европа, ну, это ваша зона ответственности. Поэтому вы давайте с Россией, в основном сами, мы вам будем помогать оружием хорошо, если за деньги.

И вроде бы вне нашего ответного удара в случае возникновения крупной войны в Европе», – обрисовал Бакланов логику американцев.