«Мы с вами наблюдаем крах европейского континента» – Латынина

Максим Столяров.  
29.07.2026 00:08
  (Мск) , Москва
Просмотров: 870
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Европейские политические элиты деградировали и растеряли все нравственные ценности, поэтому приведут свои государства к гибели.

Об этом на канале иноагента Александра Шелеста заявила беглая российская журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские политические элиты деградировали и растеряли все нравственные ценности, поэтому приведут свои государства к...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Квинтэссенция современного ЕС – это некомпетентность, коррумпированность, абсолютная недальновидность, инфантильность. У них батарейка VARTA закрывается в Германии.

У них влетел очередной исламист в толпу, и дальше, во-первых, оказалось, что этого исламиста, который убежал уже в Ливан, специально привезли обратно, выпустили под залог или за недоказанностью, и обязали посещать курсы политического перевоспитания.

Это был единственный момент, когда я даже почувствовала сочувствие к бедному человеку, потому что если бы меня послали на эти курсы перевоспитания, я бы, конечно, просто вся бы кипела», – сказала Латынина

«И потом, когда это произошло, встают геи, которые пострадали, и говорят, что во всем виноваты белые маскулинные нацисты, как жаль, что нельзя во всем обвинить белых. А канцлер Мерц говорит: «Мы должны помнить не только о терактах, но и о шутках против ЛГБТ», реально приравнивая шутки против ЛГБТ к терактам.

Вот эти люди нам запрещают ковыряться в носу.

Мы наблюдаем исторический крах великого континента. Ведь те ценности, которые, с моей точки зрения, должна отстаивать Россия – это и есть настоящие европейские ценности. То есть это ценности Кортеса, ценности Наполеона и ценности Бисмарка.

Но эти люди до сих пор считают, что они так хороши, что просто за возможность прикоснуться к их мощам – Пашинян должен втравить народ вот в это», – добавила она.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Мы с вами наблюдаем крах европейского континента» – Латынина

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора