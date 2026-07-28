Европейские политические элиты деградировали и растеряли все нравственные ценности, поэтому приведут свои государства к гибели.

Об этом на канале иноагента Александра Шелеста заявила беглая российская журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Это был единственный момент, когда я даже почувствовала сочувствие к бедному человеку, потому что если бы меня послали на эти курсы перевоспитания, я бы, конечно, просто вся бы кипела», – сказала Латынина

У них влетел очередной исламист в толпу, и дальше, во-первых, оказалось, что этого исламиста, который убежал уже в Ливан, специально привезли обратно, выпустили под залог или за недоказанностью, и обязали посещать курсы политического перевоспитания.

«И потом, когда это произошло, встают геи, которые пострадали, и говорят, что во всем виноваты белые маскулинные нацисты, как жаль, что нельзя во всем обвинить белых. А канцлер Мерц говорит: «Мы должны помнить не только о терактах, но и о шутках против ЛГБТ», реально приравнивая шутки против ЛГБТ к терактам.

Вот эти люди нам запрещают ковыряться в носу.

Мы наблюдаем исторический крах великого континента. Ведь те ценности, которые, с моей точки зрения, должна отстаивать Россия – это и есть настоящие европейские ценности. То есть это ценности Кортеса, ценности Наполеона и ценности Бисмарка.

Но эти люди до сих пор считают, что они так хороши, что просто за возможность прикоснуться к их мощам – Пашинян должен втравить народ вот в это», – добавила она.