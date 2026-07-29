Американцы запустили против России стратегию «коллективный фюрер»
США взрастили в Европе поколение политиков, которых специально натравливают на Россию.
Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил обозреватель Вадим Авва, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Раньше был «Один народ, один рейх, один фюрер». Сегодня фюрер стал коллективным. Сегодня у него много лиц, у этой гидры много щупалец.
И, когда в отставку уходит щупальце Стармер, появляется другое. Фактически ноунейм, который первым делом говорит: «мы продолжим воевать с Россией». Он приносит эту публичную присягу», – объяснил Авва.
По его словам, экономический союз Европы и России противоречит интересам США.
«Единая геополитическая Европа – это конкурент США. Это враг Америки. И в этом смысле Вашингтон заинтересован в большой европейской войне», – сказал Авва.
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