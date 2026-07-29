США взрастили в Европе поколение политиков, которых специально натравливают на Россию.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил обозреватель Вадим Авва, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Раньше был «Один народ, один рейх, один фюрер». Сегодня фюрер стал коллективным. Сегодня у него много лиц, у этой гидры много щупалец.

И, когда в отставку уходит щупальце Стармер, появляется другое. Фактически ноунейм, который первым делом говорит: «мы продолжим воевать с Россией». Он приносит эту публичную присягу», – объяснил Авва.