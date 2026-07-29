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Нежелательная в России организация эко-провокаторов «Гринпис» считает, что Запорожская АЭС готовится к перезапуску, чтобы снабжать электроэнергией Крым.

Высоковольтную линию электропередач у Гениченска гринписовцы обнаружили на спутниковых снимках, сообщает украинская ТРК «Суспильне».

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«Мы установили, что строительство началось к югу от Мелитополя. Там расположена подстанция. Линия протягивается на несколько километров каждые 4-5 дней», – сказал представитель «Гринписа» Шон Берни.

По его данным, работы начались еще в прошлом году, то есть, до массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Крыма со стороны ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В начале мая мы получили информацию о действиях россиян на генической подстанции на Азовском море. Мы начали изучать спутниковые снимки этой местности, и стало очевидно, что работы начались еще в 2025 году с установки нового трансформатора. А с начала этого года началась подготовка площадки для прокладки линии электропередач на юг», – сказал Берни.

«Экологический эксперт» не видит проблем в украинских обстрелах, но не доверяет компетентности «Росатома».

В 2024 году активисты организации «Гринпис», которая декларирует борьбу за экологию, а на деле выполняет заказы правительств Запада против неугодных проектов, провели акцию протеста в Балтийском море против танкеров «теневого флота», перевозящих российскую нефть. Интересно, что против танкеров с нефтью не из России «защитники экологии» не протестовали.

Весной 2022 года пара десятков активистов «Гринпис» попыталась заблокировать российский танкер «Усть Луга» в Норвегии. В 2020 году США также использовали «экологов», чтобы сорвать балканские проекты Китая.