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Французское издание Réseau International опубликовало репортаж из Крыма. Полуостров с конца весны находится под непрерывными террористическими ударами ВСУ.

Главный вывод – «власть Макрона оправдывает и поощряет военные преступления, совершенные Киевом против гражданского населения», а западные СМИ скрывают ситуацию ан полуострове, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В материале указывается, что «в ночь с 18 на 19 июля украинский беспилотник нанес удар по жилому району, расположенному в 150-200 метрах от резиденции автора этих строк» в Ялте.

«Это по своей сути террористический акт, направленный на терроризм гражданского населения с преднамеренной и открыто предполагаемой целью вызвать гуманитарную катастрофу путем применения методов, четко квалифицируемых как военные преступления в соответствии с действующим международным законодательством».

В публикации напоминается, что 4 августа завершится объявленная диктатором Зеленским 40-дневная операция «по принуждению России к миру», однако уже ясно, что она потерпела «полное фиаско по сравнению с заявленной целью», приведя лишь к новым жертвам мирных жителей, причем, и на самой Украине.

Однако европейские СМИ будут это скрывать, чтобы продолжать «финансирование прокси-войны Украины против России, избегая при этом любого возмущения и протеста среди своего населения».

В качестве примера фейков автор приводит разгоняемый по украинским и западным СМИ ролик, где плачущая россиянка на вокзале говорит, что не может вернуться в Москву. Однако в реальности съемка велась в другом регионе РФ, а девушка никогда не была в Крыму.

Сам автор рассказал, что добрался в Крым из Сочи на поезде.

«Помимо технологического совершенства, чистоты и комфорта, превосходящих французские пассажирские поезда, российские поезда предлагают дополнительные удобства. В каждом вагоне установлена не одна, а две туалетные кабинки, а также душевая кабина. У каждого пассажира есть личный сейф рядом с кроватью. Пассажирам также доступен Wi-Fi, а также доступ к фильмам (как и на рейсах премиальных авиакомпаний). Проводник в каждом вагоне обеспечивает круглосуточную постоянную доступность напитков и широкого ассортимента продуктов, в дополнение к доступному вагону-ресторану».

Он приводит фотографии заполненных полок в супермаркетах Крыма, что опровергает утверждения Киева об угрозе голода из-за блокады. Что касается ударов по электросетям, то это – чистый террор мирного населения.

«Военные объекты и базы в Крыму никоим образом не зависят от гражданской энергосистемы полуострова. Все они оснащены собственными дизельными генераторами, обеспечивающими их энергетическую автономию… Таким образом, нападения Украины на энергетическую инфраструктуру Крыма не могут иметь никакой другой цели, кроме как терроризировать гражданское население», – говорится в материале.

Нет и транспортного паралича, однако спровоцированный ударами ВСУ дефицит бензина также не отразился на боеспособности ВС РФ: «Вооруженные силы и правоохранительные органы никоим образом не затронуты нехваткой горючего».

«Военные преступления и преступления против человечности не являются чем-то новым для киевского режима, действия которого были направлены против гражданского населения задолго до начала российской специальной военной операции в феврале 2022 года. Уже 26 апреля 2014 года ультранационалисты, пришедшие к власти в результате государственного переворота, совершили преступление, прервав снабжение Крыма пресной водой», – напоминает издание.

Автор полагает, что пропаганда Киева намеренно преувеличивает степень блокады Крыма, убеждая, что русские вот-вот дрогнут.

«Распространяя ложные взгляды на разрешение конфликта, стремится сохранить приверженность своего собственного населения затяжной войне».

При этом отмечается, что сами крымчане сохраняют трезвое восприятие происходящего.