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Минувшей ночью американский Сенат на процедурном голосовании поддержал законопроект об «адских санкциях» против России, одним из авторов которого был покойный террорист Линдси Грэм.

«За» голосовали 86 сенаторов, «против» – 12. В зале присутствовал и кокаинист Зеленский, приехавший на похороны Грэма. Документ ‌предусматривает санкции против российских ‌чиновников и дает право президенту США ввести пошлины до 100% ‌на импорт из КНР, Индии и ряда других стран, закупающих российские нефть и газ.

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Законопроекту придется пройти еще несколько процедурных голосований, после чего его рассмотрит Палата представителей. И вот тут ожидаются трудности, прогнозирует работавший в США тележурналист Валентин Богданов.

«Основная причина, по которой часть демократов голосовала против закона Грэма, вовсе не в том, что они вдруг воспылали любовью к России. Или к Ирану. Их не устраивает положения о тарифах, которые дают Трампу широкие полномочия по их введению, «вшитые» в видоизмененный с учетом трамповских поправок закон», – объясняет он.

Политолог Марат Баширов подтверждает:

«У Трампа будет избирательное право давать разрешение на покупку и установление пошлин, что крайне непрогнозируемо».

Если же документ будет одобрен обеими палатами, он будет отправлен на подпись президенту. И, как считается, Трамп может затягивать подписание в рамках торгов с Кремлем, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп рассчитывает использовать этот закон для шантажа России помимо идущей сейчас воздушной кампании», – пишет военкор Сергей Шилов.

Не случайно, что на заседании лидер американских демократов в сенате Чак Шумер пригрозил Дональду Трампу:

«Вместо того чтобы твердо поддержать Украину и решительно выступить против Владимира Путина, Трамп пытался — и безуспешно — угодить России. В то время как Украина переламывает ход войны против Путина, мы должны показать украинцам, что наш Конгресс и наша страна всецело на их стороне, а Путину — что его война обречена на провал. Ведь народ Соединенных Штатов и этот Сенат поддерживают украинцев. Этим законопроектом мы покажем русским, что настроены серьезно. Мы введем жесткие обязательные санкции, чтобы парализовать российскую военную машину, истощить военную казну Кремля и по-настоящему подорвать военные усилия России», – заявил политик.

Кроме того, он озвучил откровенные угрозы в адрес американского президента.