Зеленский дал интервью рупору республиканцев: Начал извиваться в ответ на вопросы о Крыме и Европе

Игорь Шкапа.  
29.07.2026 12:50
  (Мск) , Киев
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Президент США Дональд Трамп в ходе своей последней встречи с диктатором Зеленским подтвердил, что США дадут Украине лицензию на производство ракет к системам «Пэтриот».

Об этом Зеленский заявил в интервью считающемуся рупором Республиканской партии каналу Fox News, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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Ведущий спросил, как прошла встреча Зеленского с Трампом.

«Мы начали процесс получения украинских лицензий на производство систем «Пэтриот», поскольку нам нужно больше таких систем и как можно скорее. У нас состоялась очень хорошая встреча с президентом Трампом.
Он согласился предоставить нам лицензии, а затем у меня состоялась встреча с представителями производственного сектора — мощными игроками американского военно-промышленного комплекса», – сказал диктатор.

У него поинтересовались возможностью территориальных уступок, спросив обсуждается ли вопрос Крыма. Зеленский не ответил конкретно, но дал понять, что Киев заинтересован лишь в прекращении огня, а не в долгосрочном мире.

«Нет, или, по крайней мере, пока нет. Посмотрим, не знаю. Это наша история, это наши дома. Главное — не терять людей. Поэтому мы всегда говорим, что готовы поддержать идею наших союзников — просто добиться прекращения огня, а затем перейти к дипломатии. Прекращение огня, чтобы не терять людей. Такова наша позиция», – заявил Зеленский.

Далее ведущий сделал несколько резких выпадов в адрес Европы – не поддержали войну США с Ираном, «позволили себе принять радикальную социалистическую политику, политику климатического алармизма», допустили бесконтрольную миграцию – и поинтересовался, можно ли говорить, что Европа переживает упадок.

Зеленский же начал защищать главных проводников войны с Россией, хотя и не рискнул открыто возражать ведущему по сути высказанных им антиевропейских претензий.

«Это уже другая Европа — совершенно другая. Например, я никогда не мог понять, почему Украина не участвует в НАТО, почему нас туда не приглашают. У нас армия численностью в миллион человек. Мы хотим быть сильными, оставаться сильными вместе с американцами и европейцами. Мы готовы оказывать поддержку, мы очень хотим вступить в НАТО. Для нас это также означает гарантии безопасности. Это важно. Так что же тут скажешь?

Сейчас Европа помогает Украине, а мы имеем… как вы знаете, некоторые крупные страны Европы выделяют средства американцам, а американцы могут передать нам — или продать нам — вооружение, которое крайне необходимо на поле боя», – заявил Зеленский.

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