Зеленский нанюхался в полёте из США и одолевал Макрона неадекватными звонками

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Кокаинист Зеленский рассказал, что во время полёта из США позвонил Эммануэлю Макрону и предложил помощь в тушении пожаров, которые охватили Францию.

«Эммануэль рассказал о масштабных пожарах во Франции. Украина всегда готова помочь тем, кто помогает нам на протяжении этих лет нашей борьбы против российской агрессии. Предложил Франции необходимую помощь. Наши специалисты могут принять участие в тушении пожаров», – сообщил Зеленский.

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Бывший депутат Верховной рады Тарас Черновол изумлён, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мне интересно: это результат умственной неразвитости, инфантильности и задержки в развитии, или это новый способ троллить всех вокруг… Потому что нормальный человек бы до такого не додумался. У нас постоянные атаки врага, все чаще он уничтожает заправки, склады, логистические центры, где возникают мощные пожары. Спасатели работают на износ, туша пожары и спасая людей под угрозой новых ударов. Сил реально не хватает. А этот предлагает Франции помощь», – комментирует Черновол.

Российский обозреватель Игорь Орцев иронизирует: