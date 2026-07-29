Зеленский нанюхался в полёте из США и одолевал Макрона неадекватными звонками
Кокаинист Зеленский рассказал, что во время полёта из США позвонил Эммануэлю Макрону и предложил помощь в тушении пожаров, которые охватили Францию.
«Эммануэль рассказал о масштабных пожарах во Франции. Украина всегда готова помочь тем, кто помогает нам на протяжении этих лет нашей борьбы против российской агрессии. Предложил Франции необходимую помощь. Наши специалисты могут принять участие в тушении пожаров», – сообщил Зеленский.
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Бывший депутат Верховной рады Тарас Черновол изумлён, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мне интересно: это результат умственной неразвитости, инфантильности и задержки в развитии, или это новый способ троллить всех вокруг… Потому что нормальный человек бы до такого не додумался.
У нас постоянные атаки врага, все чаще он уничтожает заправки, склады, логистические центры, где возникают мощные пожары. Спасатели работают на износ, туша пожары и спасая людей под угрозой новых ударов. Сил реально не хватает. А этот предлагает Франции помощь», – комментирует Черновол.
Российский обозреватель Игорь Орцев иронизирует:
«Вот это партнер, я понимаю! Трампу – помочь победить Иран, странам Залива – защитить от иранских дронов, Макрону – погасить лесные пожары. Чего-чего, а в умении залезть без мыла в жопу Зеленскому не откажешь.
Ну, ну, пошли своих пожарных на допомогу французам, только сразу прикинь, сколько их вернется назад. И вообще, тут главное не переборщить, а то ведь партнеры могут подумать, что если Украина такая крутая, то может она и сама как-то с Путиным справится».
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