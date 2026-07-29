Лавров: Запад вернулся к цели стратегического поражения и расчленения России

Максим Столяров.  
29.07.2026 14:20
  (Мск) , Москва
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Запад вновь вернулся к цели «нанесения стратегического поражения России», которая была на время отложена после неудачного «контрнаступа» ВСУ к Приазовью.

Об этом в интервью «ВГТРК» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«На Западе это видят, как достигают цели многие его дальнобойные средства, они стали пиарить эту фазу происходящего, как «перелом». Как то, что вот, можно, все-таки, «украинским характером победить Россию».

Поэтому опять появился лозунг «нанесения стратегического поражения России». Появился лозунг деколонизации России, под чем откровенно подразумевается расчленение нашей страны в очередной раз», – сказал министр.

Лавров считает, что от исхода противостояния вокруг Украины будет зависеть расклад сил во всем мире.

«Мир с огромным вниманием, с замиранием сердца смотрит на то, чем закончится эта война, навязанная нам Западом, в ответ на которую президент объявил о начале СВО.

Это не то, что люди беспринципные нас окружают на этой планете, но это жизнь. Все хотят понять, в чем сила, и где сила, перефразируя Сергея Бодрова», – сказал министр.

English version :: Читать на английском Лавров: Запад вернулся к цели стратегического поражения и расчленения России

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