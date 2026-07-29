«Иранская касса на выходе»: экс-депутат рассказал, как Киев сел в лужу с Тегераном

Игорь Шкапа.  
29.07.2026 18:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Иран, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Украина


Украинский удар по иранскому судну в Каспийском море был санкционирован Израилем.

О этом в эфире видеоблога «МаякUA» заявил признанный в РФ террористом депутат ВР прошлого созыва, экс-участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский удар по иранскому судну в Каспийском море был санкционирован Израилем. О этом в...

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Мосийчук сослался на беседы со своими друзьями, близкими к израильской военной структуре.

«Друзья дали информацию о том, что это Израиль всё-таки просил Украину нанести этот удар для того, чтобы втянуть Европу в войну. Но пошло всё не так из-за изменчивой позиции Трампа, потому что он чётко показывает, что игрок он – не Израиль, не Европа, никто. Игрок он и Иран.

И мы видим, что уже Сибига начал исполнять дипломатический шансон. Что ж ты, фраер, сдал назад? Уже созвонился с министром иностранных дел Ирана. Реденько обосравшись, начал рассказывать, що мы – не мы, хаты не мои, случайно получилось», – сказал Мосийчук.

Он признает, что в итоге Иран вышел победителем.

«Тут хочется процитировать политического папу, учителя во многом Владимира Зеленского, Игоря Валерьевича Коломойского: жизнь как супермаркет, бери, что хочешь, но помни, на выходе касса.

Так и тут. А тут иранская касса. Платить, правда, будет Украина, а не Зеленский. Но я уверен, что это надо будет как одно из преступлений ставить в вину режиму Зеленского и лично ему, потому что это было преступление, которое поставило Украину на грань войны с Ираном», – заявил Мосийчук.

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