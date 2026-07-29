«Наша оборона не финансировалась десятилетиями» – британский генерал призвал срочно найти деньги

Елена Острякова.  
29.07.2026 17:59
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Отставной британский генерал, автор книги «Война с Россией» Ричард Ширрефф не верит в то, что армия и флот Объединенного Королевства будут финансироваться надлежащим образом.

Об этом он заявил в интервью «Таймс Ньюс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отставной британский генерал, автор книги «Война с Россией» Ричард Ширрефф не верит в то,...

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«Поддержите увеличение расходов на оборону до 3% от ВВП к 2030 году. До тех пор пока мы не увидим политиков, готовых проявить смелость, сделать это и возглавить страну, чтобы стало ясно, что жертва необходима, нам придется приложить немало усилий, чтобы добиться этого. Боюсь, я не настроен оптимистично», – сказал Ширрефф.

Не внушает ему надежды и то, что канцлером казначейства в новом британском правительстве назначен бывший министр обороны Джон Хили, который в 2024 году подал в отставку в знак протеста против недофинансирования вооруженных сил.

«У нас были десятилетия недофинансирования обороны, и мы еще не видели, чтобы какой-нибудь лидер выступил вперед и недвусмысленно заявил, что нужно сделать… Существует долгая история превращения браконьеров в егерей, когда они занимают различные посты во власти», – сказал Ширрефф.

Он считает, что Британии не нужно ждать 2030 года, а надо принимать «немедленный план устранения недостатков», чтобы снабжать Украину оружием.

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English version :: Читать на английском «Наша оборона не финансировалась десятилетиями» – британский генерал призвал срочно найти деньги

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