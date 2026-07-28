Зеленский снова провалил встречу с Трампом, испугался и принёс извинения Ирану

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Руководитель бандеровского МИДа Андрей Сибига был вынужден позвонить в Иран и принести извинения за удар по торговому судну в Каспийском море, которым еще в субботу хвастался кокаинист Зеленский, утверждая, будто бы пораженный борт перевозил военные грузы для России.

«Как заверил министр иностранных дел Украины, атака на иранское судно была непреднамеренной, и Украина не стремится к эскалации. Иран тоже не стремится к эскалации, но ясно дал понять, что любое нападение на наших граждан или интересы неприемлемо. Должна быть компенсация за потери», – заявил главный иранский дипломат Сейед Аббас Аракчи.

Интересно, что перед этим в СМИ появились данные о подготовке мести Тегерана за судно, на котором погиб иранский гражданин. Якобы по Украине готовился удар тремя баллистическими ракетами.

«С Россией есть четкие ограничения по целям и дням атак (когда Зеленского нет в Киеве), а с Ираном таких договоренностей нет. Это могло бы напугать нашего «Бубочку» – могли напрямую ударить по Банковой. Поэтому он мог и приказать Сибиге просить прощения», – поясняет экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол.

По его словам, Сибига выставил Зеленского идиотом.

«Тот фактически сказал, что Зеленский – идиот и не понимает, что творит и говорит… Компенсации вряд ли кто-то будет платить, хотя унижение в этом раунде, безусловно, получили мы. Вот если бы один инфантильный невежда просто промолчал и не издавал лишних звуков, то все бы прошло по стандартным военным «непоняткам». Но он захотел покрасоваться и объявить на весь мир себя героем еще одной войны…», – указал Черновол.

Он подразумевает, что удар по судну Ирана был явно приурочен к сегодняшнему визиту Зеленского в США. Очевидно, Киев рассчитывал завоевать расположение Дональда Трампа. И, похоже, что-то пошло не так.

«Перед поездкой в США укрофюрер в разговоре с британскими СМИ утверждал о том, что Киев чуть ли не находится в состоянии войны с Тегераном из-за сотрудничества Ирана с Россией. И все – ради желания подлизаться к Трампу с новой порцией лжи про украинские «перемоги». Помогло? Не похоже», – язвительно комментирует депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Политолог Алексей Пилько соглашается:

«Зеленский жёстко просчитался с ударом по иранскому судну на Каспии и ему объяснили это в Вашингтоне».

Американист Малек Дудаков поясняет, что всё дело в истощении военных запасов Вашингтона. Поэтому Трамп колеблется, хотя Израиль его всячески подстрекает продолжать удары по Ирану. Что уж говорить о поставках Украине.

«Украинские лоббисты долго и упорно «продавали» президенту США картинку перелома в войне. Лишь бы получить хоть какие-то транши из Вашингтона. В реальности в новом военном бюджете США, который будут принимать осенью, на Украину не тратится вообще ничего. Представители Киева могут сколько угодно выпрашивать лицензии на производство ракет PAC-3 для Patriot. Хотя его нет даже в Европе, только Германия с грехом пополам пытается запустить выпуск старых ракет PAC-2. Да и там объёмы минимальны… Ключевую роль играет фактор истощения ресурсов США. Иностранные лоббисты могут сколь угодно пытаться вымаливать поддержку Пентагона. Но против суровой реальности не попрёшь», – пишет Дудаков.

Бывший подельник Зеленского, ныне брошенный в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский утверждает, что у Киева возникли проблемы и с кредитом от Евросоюза.

«Уже первый крупный транш в 5,9 млрд евро на производство украинских дронов был поставлен на паузу после того, как у Брюсселя возникли вопросы к стоимости закупок… Чтобы до конца года получить 10 млрд евро из кредитной программы ЕС на 90 млрд евро, Украине придется выполнить сразу 25 требований Брюсселя, которые очень не нравятся Зеленскому. Среди них – введение прозрачного конкурсного отбора прокуроров, назначение независимых наблюдательных советов государственных предприятий, запуск новой системы исполнения судебных решений, а также ряд других изменений, ограничивающих политическое влияние на правоохранительную систему и управление государственными активами».

Тем временем, американские источники сообщают, что в Киев и Москву вновь засобирались трамповские посланцы Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Генерал СВР в отставке Леонид Решетников полагает, что никакого прорыва невозможно. Всё решит российская армия.

«Москва никуда не денется. Как стояла, так и стоять будет. Добьем Зелю — вот тогда и приезжайте переговорить о том, сём», – написал Решетников.

Политолог Максим Жаров уверен: