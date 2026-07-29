«Это уже не СВО, а настоящая война – без всяких сомнений» – в Британии ожидают град баллистических ракет по Украине

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Судя по риторике первых лиц, в Москве приняли решение ускорять проведение СВО.

Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень странно, что Кремль не предоставил полную стенограмму всего, что сказал Путин на встрече с командующими ВМФ. Потому что теперь я смог посмотреть видеозапись его выступления. Он явно намекает на скорое усиление спецоперации. Он сказал, что к нему постоянно приходят люди и спрашивают, нельзя ли ускорить темпы. Но темпы были сохранены на прежнем уровне, потому что это обеспечивало продвижение вперед при минимальных потерях», – сказал Меркурис.