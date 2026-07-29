«Это уже не СВО, а настоящая война – без всяких сомнений» – в Британии ожидают град баллистических ракет по Украине

Максим Столяров.  
29.07.2026 21:55
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Судя по риторике первых лиц, в Москве приняли решение ускорять проведение СВО.

Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Судя по риторике первых лиц, в Москве приняли решение ускорять проведение СВО. Об этом...

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«Очень странно, что Кремль не предоставил полную стенограмму всего, что сказал Путин на встрече с командующими ВМФ. Потому что теперь я смог посмотреть видеозапись его выступления.

Он явно намекает на скорое усиление спецоперации. Он сказал, что к нему постоянно приходят люди и спрашивают, нельзя ли ускорить темпы. Но темпы были сохранены на прежнем уровне, потому что это обеспечивало продвижение вперед при минимальных потерях», – сказал Меркурис.

«Но он сказал, что хотел бы ускорить темпы. И то, как он это сказал, намекает на то, что темпы действительно могут ускориться. Так что, похоже, нас ждет серьезное усиление СВО.

Возможно, вскоре она перестанет быть Специальной военной операцией. Запад превратил ее в настоящую войну. То, что происходит, выходит за рамки Специальной военной операции. Об этом заявлял Песков.

Так что я определенно считаю, что расширение СВО приведет к чему-то еще, и мы скоро увидим в действии большие баллистические ракеты «Орешник» и другие. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Нас ждет серьезная военная эскалация», – добавил он.

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English version :: Читать на английском «Это уже не СВО, а настоящая война – без всяких сомнений» – в Британии ожидают град баллистических ракет по Украине

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