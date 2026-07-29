ВСУ попытаются отомстить русской «Дроннице» за уничтоженную «Армаду»

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Пятый всероссийский слёт операторов боевых беспилотных систем «Дронница-2026» может быть отменен, если российские спецслужбы сочтут серьезной угрозу мести ВСУ за удар российскими «Искандерами» по выставке вооружений «Армада» на полигоне под Киевом на прошлой неделе.

Об этом политолог и разработчик дронов, генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» и советник министра транспорта РФ Алексей Чадаев заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы находимся в коммуникации и взаимодействии со всеми органами и службами, отвечающими за безопасность, и будем принимать решение в соответствии с их рекомендациями. У нас нет идеи отменить «Дронницу». Мы считаем, что как раз сейчас дело принципа ее не отменять. Но если старшие товарищи решат иначе, то мы будем следовать их рекомендациям», – сказал Чадаев.

Он напомнил, что в прошлые годы, участники «Дронницы» сами занимались обеспечением безопасности своих мероприятий.