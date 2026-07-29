«Требуют новых уступок». Бандеровцы начали опять кошмарить Лукашенко
Киевский режим пытается не допустить, чтобы Белоруссия вновь стала площадкой для переговоров между Россией и Украиной.
Об этом в своем видеоблоге заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Укро-эксперт прокомментировал появившуюся информацию, что Зе-офис обратился в генпрокуратуру рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела против Александра Лукашенко.
«Думаю, что это попытка не допустить того, чтобы Беларусь стала переговорной площадкой, посредником между Россией и Западом (такую роль пытается Лукашенко играть), не допустить легитимизации признания Лукашенко в этом статусе и США, и, возможно, в будущем Европой. И прервать торговые потоки, которые идут сегодня через Беларусь не только из России, но, прежде всего, из Китая, из других стран через Беларусь в Европу», – сказал политолог.
Он заметил, что у глав государств есть иммунитет от судебных преследований, но добавил, что Киев «не признает легитимности Лукашенко».
«Именно поэтому такое рассмотрение может быть запущено. Таким образом, оказывается давление на Лукашенко. Возможно, Украина требует чего-то ещё от Лукашенко – по ретрансляторам, не знаю, каких-то экономических уступок, каких-то уступок в части обеспечения присутствия украинских спецслужб на территории Беларуси. Там часто за кулисами идёт очень сложный диалог, чтобы вы понимали. И не всё нам сейчас известно, не всё мы можем говорить, но, возможно, Украина требует каких-то уступок от Лукашенко и оказывает давление на белорусскую власть», – предполагает Бортник.
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