«Требуют новых уступок». Бандеровцы начали опять кошмарить Лукашенко

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Киевский режим пытается не допустить, чтобы Белоруссия вновь стала площадкой для переговоров между Россией и Украиной.

Об этом в своем видеоблоге заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Укро-эксперт прокомментировал появившуюся информацию, что Зе-офис обратился в генпрокуратуру рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела против Александра Лукашенко.

«Думаю, что это попытка не допустить того, чтобы Беларусь стала переговорной площадкой, посредником между Россией и Западом (такую роль пытается Лукашенко играть), не допустить легитимизации признания Лукашенко в этом статусе и США, и, возможно, в будущем Европой. И прервать торговые потоки, которые идут сегодня через Беларусь не только из России, но, прежде всего, из Китая, из других стран через Беларусь в Европу», – сказал политолог.

Он заметил, что у глав государств есть иммунитет от судебных преследований, но добавил, что Киев «не признает легитимности Лукашенко».