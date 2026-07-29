Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Даже от солдат украинской армии в Галичине могут требовать не разговаривать на русском языке.

Об этом в эфире видеоблога «Политике» заявил списанный командир спецподразделения снайперов ВСУ Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущий поинтересовался, сколько раз его собеседника притесняли за то, что тот общается на русском языке.

«За время большой войны один раз. Это было, когда я лежал в госпитале Львова, и вышли мы с пацанами в ближайший магазин скупиться. И продавщица потребовала, чтобы мы начали «розмовлять украинскою мовою». Мы принципиально отказались тогда. Это был, по-моему, 23-й год. И мы просто оставили товар и спокойно вышли», – сказал бывший ВСУшник.

При этом он говорит, что до войны часто ездил в Львов, но не сталкивался с подобным.