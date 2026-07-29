Русскоязычные ВСУшники отказались переходить на мову в львовском магазине

Игорь Шкапа.  
29.07.2026 14:09
  (Мск) , Киев
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Даже от солдат украинской армии в Галичине могут требовать не разговаривать на русском языке.

Об этом в эфире видеоблога «Политике» заявил списанный командир спецподразделения снайперов ВСУ Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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Ведущий поинтересовался, сколько раз его собеседника притесняли за то, что тот общается на русском языке.

«За время большой войны один раз. Это было, когда я лежал в госпитале Львова, и вышли мы с пацанами в ближайший магазин скупиться. И продавщица потребовала, чтобы мы начали «розмовлять украинскою мовою». Мы принципиально отказались тогда. Это был, по-моему, 23-й год. И мы просто оставили товар и спокойно вышли», – сказал бывший ВСУшник.

При этом он говорит, что до войны часто ездил в Львов, но не сталкивался с подобным.

«У меня лично была одна такая неприятная ситуация за время большой войны. Больше у меня лично таких ситуаций не было», – утверждает Прошинский.

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