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Пока Дональд Трамп с утра до ночи требует от стран Европы повысить до 5% ВВП расходы на оборону, обвиняя партнёров в недостаточной лояльности из-за отказа поддерживать агрессию против Ирана, собственная семья американского президента в это время проворачивает операции, от которых у любого нормального человека волосы встанут дыбом.

Об этом в авторской колонке рассуждает рассуждает руководитель регионального исполкома «Единой России» Алексей Муратов.

Давайте посмотрим на цифры. За первый же год своего второго президентства Трамп заработал как минимум $2,2 миллиарда. Это почти в четыре раза больше, чем он заработал за весь 2024 год. Его состояние взлетело до $7,3 миллиарда. Понимаете, что это значит? За несколько месяцев в Белом доме он разбогател больше, чем за 60 лет своей бизнес-карьеры!

А его сыновья, Дональд-младший и Эрик, «случайно» и «удачно» вложились в оборонные стартапы, которые тут же, словно по волшебству, получили многомиллионные контракты Пентагона. Фирма 1789 Capital, где работает Дональд Трамп-младший, сама хвастается, что «понимает планы администрации, потому что помогала их создавать».

Но знаете, что самое смешное? Пока Трампы набивают карманы на крови и страхах, санкции, которые Европа с таким упорством вводит, работают против самих же европейцев.

Убытки экономики – по некоторым оценкам, уже достигли до €1,6 триллиона. Даже собственный министр финансов США признал: санкции ЕС провалились.

И в то время как европейский бизнес разоряется, американский ВПК процветает. Плюс космические цены на бензин, электричество и отопление потому, что Америка подсадила Европу на свою дорогую нефть и газ.

А ведь цены на нефть и газ взлетят ещё больше. Благодаря американцам, Ормуз и Красное море закрыты. Если война будет разрастаться – новый миграционный кризис. Миллионы побегут в Европу. Всех накроет этнический криминал и социальный хаос.

Плюс риск прямого удара. Иран уже предупредил: если Британия поддержит США, она станет целью. А Италия – базы в Сицилии? Корабли в Средиземном море?

И самое циничное – Израиль останется в стороне. Лучший вариант для них – худший для европейцев.

Простым жителям Европы не нужны эти бесконечные войны. Им не нужно сверхобогащение элит. Им нужен мир, безопасность и стабильность.

И, кстати, Россия предлагает именно такую альтернативу. Мир — вместо бесконечной войны всех со всеми. Торговля — всех со всеми. Совместное поступательное развитие. Без лицемерия, без двойных стандартов. Это не просто слова. Это единственный путь, который не ведёт в пропасть.

Есть альтернатива – объединение граждан Европы за мир. Дипломатия, переговоры, мирное сосуществование. Мы за то, чтобы Европа сама решала свою судьбу.