Запад провоцирует Россию на начало военных действий в Европе.

Об этом заявил бывший наблюдатель от ОБСЕ на Украине Бенуа Паре в интервью ютуб-каналу «Нейтральные исследования», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема в том, что Запад и особенно европейцы пытаются обострить ситуацию в военном плане, и это вызывает беспокойство за будущее. Слава Богу, президент Путин очень рациональный человек и пока не поддался на провокацию, потому что его провоцируют самыми разными способами», – сказал Паре.

Он считает, что европейским правительствам нужна полномасштабная война, «чтобы развязать конфликт, на который они смогут опираться, чтобы установить тоталитарный контроль над населением».

«Как будто европейцы говорят: ну пожалуйста, обстреляйте нас, нападите на кого-нибудь из нас, чтобы мы могли объявить военное положение по всей Европе и ввести драконовские законы, чтобы контролировать свободу слова.

И мы будем преследовать тех, кто осмелится контролировать информационное пространство. Мы сможем расправиться с ними раз и навсегда», – описал ситуацию Паре.