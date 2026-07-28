«Я умею читать между строк» – Лукашенко тоже уловил какой-то дух от США

Елена Острякова.  
28.07.2026 21:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 284
 
Белоруссия, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Белоруссия в переговорах с США не предает Россию.

Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил на встрече с постоянным представителем РБ в ООН Валентином  Рыбаковым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белоруссия в переговорах с США не предает Россию. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Я думаю, ты достаточно четко объяснил им, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях с нашей Россией, с КНР, да и с Ираном. Мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили и за дипломатическими терминами не прятали свою позицию. Мы этого курса будем придерживаться и дальше», – отчеканил Лукашенко.

Однако он подчеркнул, что переговоры с США его очень интересуют, и попросил передать привет спецпосланнику США по Белоруссии Джону Коулу и «его прелестной супруге, которая жестко держит его, хотя Коул и сам не подарок».

«У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении США, их пожеланий. Я умею читать между строк, и дело не в строчках, а дело в духе того, как мыслит руководство США.

Поэтому, даже если Джон пытается что-то приукрасить, это делать не надо, я опытный человек и знаю, как это на самом деле», – сказал Лукашенко.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском «Я умею читать между строк» – Лукашенко тоже уловил какой-то дух от США

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора