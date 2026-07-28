«Я умею читать между строк» – Лукашенко тоже уловил какой-то дух от США
Белоруссия в переговорах с США не предает Россию.
Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил на встрече с постоянным представителем РБ в ООН Валентином Рыбаковым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Я думаю, ты достаточно четко объяснил им, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях с нашей Россией, с КНР, да и с Ираном. Мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили и за дипломатическими терминами не прятали свою позицию. Мы этого курса будем придерживаться и дальше», – отчеканил Лукашенко.
Однако он подчеркнул, что переговоры с США его очень интересуют, и попросил передать привет спецпосланнику США по Белоруссии Джону Коулу и «его прелестной супруге, которая жестко держит его, хотя Коул и сам не подарок».
«У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении США, их пожеланий. Я умею читать между строк, и дело не в строчках, а дело в духе того, как мыслит руководство США.
Поэтому, даже если Джон пытается что-то приукрасить, это делать не надо, я опытный человек и знаю, как это на самом деле», – сказал Лукашенко.
English version :: Читать на английском «Я умею читать между строк» – Лукашенко тоже уловил какой-то дух от США