«Я умею читать между строк» – Лукашенко тоже уловил какой-то дух от США

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Белоруссия в переговорах с США не предает Россию.

Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил на встрече с постоянным представителем РБ в ООН Валентином Рыбаковым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, ты достаточно четко объяснил им, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях с нашей Россией, с КНР, да и с Ираном. Мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили и за дипломатическими терминами не прятали свою позицию. Мы этого курса будем придерживаться и дальше», – отчеканил Лукашенко.

Однако он подчеркнул, что переговоры с США его очень интересуют, и попросил передать привет спецпосланнику США по Белоруссии Джону Коулу и «его прелестной супруге, которая жестко держит его, хотя Коул и сам не подарок».