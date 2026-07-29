На этой неделе парализован хребет украинской промышленности – Мосийчук
Металлургическая отрасль Украины оказалась на грани полной остановки.
О этом в эфире видеоблога «МаякUA» заявил признанный в РФ террористом депутат ВР прошлого созыва, экс-участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Запорожье просто в огне. Вчера было три прилета КАБа. Работает последняя доменная печь. Фактически «Запорожсталь» на грани остановки. Это чуть ли не последнее серьёзное металлургическое предприятие, работавшее в Украине на сегодня. Вчера же принято решение о приостановке работы Южного ГОКа, крупнейшего железнорудного предприятия», – сказал Мосийчук.
По его словам, Украина получает огромные проблемы.
«Металлургия – это хребет промышленности, экономики страны. Он парализован. Фактически уже чуть-чуть только подаёт признаки жизни.
Чуть-чуть дополню: чтобы парализовало – дни, может, часы, минуты. Может, когда мы сейчас с вами говорим, остановится последняя доменная печь. Это большущая проблема. Мало кто придаёт значение этому. Это проблема собственного металла в воюющей тем более стране», – заявил Мосийчук.
English version :: Читать на английском На этой неделе парализован хребет украинской промышленности – Мосийчук