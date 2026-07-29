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Металлургическая отрасль Украины оказалась на грани полной остановки.

О этом в эфире видеоблога «МаякUA» заявил признанный в РФ террористом депутат ВР прошлого созыва, экс-участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запорожье просто в огне. Вчера было три прилета КАБа. Работает последняя доменная печь. Фактически «Запорожсталь» на грани остановки. Это чуть ли не последнее серьёзное металлургическое предприятие, работавшее в Украине на сегодня. Вчера же принято решение о приостановке работы Южного ГОКа, крупнейшего железнорудного предприятия», – сказал Мосийчук.

По его словам, Украина получает огромные проблемы.