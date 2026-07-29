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Сохранение украинской государственности якобы станет поражением России в СВО.

Об этом в эфире канала «Апостроф» заявил киевский антироссийский гей-пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проигрыш России – это невозможность уничтожения украинского государства. Какое количество украинских ресурсов при этом будет уничтожено, и какая территория может быть атакована, это совершенно другой вопрос», – цинично заметил Портников.

Не затрудняя себя доказательствами, он утверждает, что целью России якобы «является уничтожение украинской государственности и ликвидация украинцев как этноса».

Далее он попытался поддеть Россию, завив, что сверхдержава пропускает болезненные удары страны, «которая с точки зрения России уже давно должна исчезнуть с политической карты».