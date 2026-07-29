Теле-гей подбадривает «громадян»: «Украина станет непригодной для жизни, зато не проиграем!»

Игорь Шкапа.  
29.07.2026 15:46
  (Мск) , Киев
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Пропаганда, Сюжет дня, Украина


Сохранение украинской государственности якобы станет поражением России в СВО.

Об этом в эфире канала «Апостроф» заявил киевский антироссийский гей-пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сохранение украинской государственности якобы станет поражением России в СВО. Об этом в эфире канала...

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«Проигрыш России – это невозможность уничтожения украинского государства. Какое количество украинских ресурсов при этом будет уничтожено, и какая территория может быть атакована, это совершенно другой вопрос», – цинично заметил Портников.

Не затрудняя себя доказательствами, он утверждает, что целью России якобы «является уничтожение украинской государственности и ликвидация украинцев как этноса».

Далее он попытался поддеть Россию, завив, что сверхдержава пропускает болезненные удары страны, «которая с точки зрения России уже давно должна исчезнуть с политической карты».

«А то, что это государство может пытаться превратить украинскую территорию в непригодную к жизни, будет это делать и может достигать в этом определенных успехов, то это тоже ясно», – признал Портников.

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English version :: Читать на английском Теле-гей подбадривает «громадян»: «Украина станет непригодной для жизни, зато не проиграем!»

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