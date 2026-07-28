В оккупированной Одессе эпидемия взрывов: убивают военных, ментов, СБУшников

Павел Бадаев.  
29.07.2026 00:34
  (Мск) , Одесса
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Авторская колонка, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Сопротивление, Украина


«Человека разорвало на части!», — комментировали свидетели, на глазах которых прямо во время движения взорвался внедорожник.

Взрыв прозвучал вечером 28 июля на многолюдном проспекте Маршала Жукова (Небесной Сотни). Водитель, понятное дело, погиб на месте, а его пассажирка получила тяжелые телесные повреждения.

Погибшим оказался 51-летний оперуполномоченный СБУ Руслан Оцебрик. Взрывчатка была заложена под сиденье автомобиля.

«Человека разорвало на части!», — комментировали свидетели, на глазах которых прямо во время движения...

А ровно за пять минут до этого инцидента на проспекте Академика Глушко (Ярослава Мудрого) взорвалась машина такси, водитель которого также погиб на месте, а двое его пассажиров получили ранения. В данном случае жертва — ветеран МВД, фамилия пока неизвестна.

Два этих случая УЖЕ не производят впечатление случайности. И окончательно убеждают в этом, учитывая, что утром того же дня на Днепропетровской дороге (Семена Палия) взорвалась машина BMW X5 49-летнего военнослужащего. 

Взрыв, аналогично предыдущим, произошел как только его автомобиль начал движение. Взрывчатка была заложена под передним левым колесом. Правда, в данном случае врачи «скорой» зафиксировали у жертвы лишь легкие телесные повреждения. А недобитком оказался старший офицер оперативного отдела управления логистики штаба Командования ВМС ВС Украины Вячеслав Сазонов.

Совпадение? Нет, не думаю. И дело не только в том, что когда улицы носили нормальные, а не декоммунизированные названия, такого трэша на них не происходило… 

Все жертвы диверсий — силовики, то есть так или иначе занятые в военных действиях. Выживший — и вовсе логист, отвечающий за перевозку и доставку вооружения. Что в свете последних событий в портах Большой Одессы (не прекращающиеся ракетно-дроновые удары РФ) играет новыми красками.

Так как Ассоциация международных экспедиторов сообщила о перенаправке грузов из-за блокады морского коридора (а были эти грузы не только с зерном и маслом), вояки судорожно ищут иные коммуникации для снабжения ВСУ оружием. «Так может не надо так рьяно искать?» — могли намекнуть военному логисту «тренировочным» взрывом… 

Впрочем, это только предположение. Тем более что подорванная в Одессе троица — отнюдь не первый случай, когда силовиков ликвидируют в своих машинах. Не любят одесситы оккупантов.

А пока же остается ждать, как скоро гестаповцы отыщут в случившемся «русский след».

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