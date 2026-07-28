Евреев нельзя, русских можно – избирательность немецкого покаяния за гитлеровские зверства

Елена Острякова.  
28.07.2026 21:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 261
 
геноцид, Германия, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия


В Германии с готовностью каются за преследования Гитлером евреев, но не хотят вспоминать о преступлениях вермахта на территории Советского Союза.

Об этом немецкий писатель Михаэль Шнайдер заявил в интервью Патрику Баабу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Германии с готовностью каются за преследования Гитлером евреев, но не хотят вспоминать о...

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«Я нахожу чудовищным, что в Германии нет памятников по этому поводу. У нас огромная культура памяти о Холокосте, и это справедливо. Но есть еще одно преступление против человечности, которое стоило больших жертв во время российской кампании», – сказал Шнайдер.

По его словам, такая избирательность позволила поощрять русофобию в ФРГ сразу же после окончания Второй мировой войны.

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