Евреев нельзя, русских можно – избирательность немецкого покаяния за гитлеровские зверства

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В Германии с готовностью каются за преследования Гитлером евреев, но не хотят вспоминать о преступлениях вермахта на территории Советского Союза.

Об этом немецкий писатель Михаэль Шнайдер заявил в интервью Патрику Баабу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я нахожу чудовищным, что в Германии нет памятников по этому поводу. У нас огромная культура памяти о Холокосте, и это справедливо. Но есть еще одно преступление против человечности, которое стоило больших жертв во время российской кампании», – сказал Шнайдер.

По его словам, такая избирательность позволила поощрять русофобию в ФРГ сразу же после окончания Второй мировой войны.