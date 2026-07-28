Евреев нельзя, русских можно – избирательность немецкого покаяния за гитлеровские зверства
В Германии с готовностью каются за преследования Гитлером евреев, но не хотят вспоминать о преступлениях вермахта на территории Советского Союза.
Об этом немецкий писатель Михаэль Шнайдер заявил в интервью Патрику Баабу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Я нахожу чудовищным, что в Германии нет памятников по этому поводу. У нас огромная культура памяти о Холокосте, и это справедливо. Но есть еще одно преступление против человечности, которое стоило больших жертв во время российской кампании», – сказал Шнайдер.
По его словам, такая избирательность позволила поощрять русофобию в ФРГ сразу же после окончания Второй мировой войны.
English version :: Читать на английском Евреев нельзя, русских можно – избирательность немецкого покаяния за гитлеровские зверства