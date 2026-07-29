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Заправки определенных украинских сетей якобы не атакуются Россией.

О этом в эфире видеоблога «МаякUA» заявил депутат ВР прошлого созыва, экс-участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Харьков, Харковская область. Выбиты практически все заправки, кроме двух компаний – БРСМ и WOG», – утверждает Мосийчук.

По его словам, дело все в собственнике сети БРСМ.

«Это человек, который имеет прямое отношение и дружеские отношения с Москвой, хотя живёт в Италии, фамилия его Биба. И, соответственно, вся структура играет, в том числе с россиянами», – говорит экс-депутат.

Он напомнил, что сетью WOG ранее руководил нынешний премьер (до этого глава «Нафтогаза») Сергей Корецкий.