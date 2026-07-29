«Играют с россиянами»: Мосийчук о странностях с ударами по АЗС
Заправки определенных украинских сетей якобы не атакуются Россией.
О этом в эфире видеоблога «МаякUA» заявил депутат ВР прошлого созыва, экс-участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Харьков, Харковская область. Выбиты практически все заправки, кроме двух компаний – БРСМ и WOG», – утверждает Мосийчук.
По его словам, дело все в собственнике сети БРСМ.
«Это человек, который имеет прямое отношение и дружеские отношения с Москвой, хотя живёт в Италии, фамилия его Биба. И, соответственно, вся структура играет, в том числе с россиянами», – говорит экс-депутат.
Он напомнил, что сетью WOG ранее руководил нынешний премьер (до этого глава «Нафтогаза») Сергей Корецкий.
«Договорились они, договаривались, какой-то обмен, кто-то куда-то не бьёт, я не знаю. Но факты на морду лица. Харьков – это WOG и БРСМ. А вы, люди, думайте, кому война, кому мама родная», – заявил Мосийчук.
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