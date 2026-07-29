Один из виновников начала войны на Украине сбежал в США – купил дорогой особняк

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Один из самых «упоротых» представителей запрещенной в РФ бандеровской партии «Свобода» Олега Тягнибока – экс-депутат Верховной рады Игорь Мирошниченко бежал с Украины в США.

Мирошниченко был одним из инициаторов первого решения Рады после госпереворота 2014 года – об отмене закона, который гарантировал права русскоязычных граждан. Считается, что это спровоцировало начало отделения Крыма и Донбасса.

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«Убежал в Нью-Йорк, купил роскошный особняк в Квинсе и тайно наслаждается богатством и беззаботной жизнью. А на Украине был дерзким», – сообщил бывший политзаключенный журналист Руслан Коцаба, который также сейчас живет в Америке.

Сам Мирошниченко оправдывал свое бегство тем, что его дети давно живут за границей, а он – многодетный отец, и не мог разрываться между Киевом и семьей.

Сбежав от перспективы денацификации, Мирошниченко продолжает вызывающе вести себя в соцсетях.

«И в Украине, и в США при власти два самовлюбленных идиота, которые мечтают об авторитарном правлении и уничтожении демократии, которая является заслугой многих поколений. Но я уверен, что здравый смысл возьмет верх и всем, кто топил за Зеленского и Трампа будет стыдно», – недавно написал Мирошниченко.

В комментариях к публикации на эту тему на Мирошниченко вылился самый настоящий поток жесткой критики, в том числе от украиноязычных пользователей.

«Эта гнида постоянно, живя в Украине, натягивала вышиванку, выставляя себя «большим патриотом», бегала по телеканалам, пропагандируя национализм и украинский язык, участвовала в майданах и их организации, а когда стало «жарко» – исчезло, как пузырь на воде! В этом недоноске сосредоточена вся сущность недопатриотов, которые здесь сталкивали людей лбами на разных основаниях, а когда пришло время доказывать свой патриотизм – сдрыснули к чужому языку, чужой культуре, чужому менталитету», – написала пользователь Татьяна Мирошник.

Кстати, еще в 2020 году экс-министр ЖКХ Украины, депутат Алексей Кучеренко сообщал, что Мирошниченко, курировавший у Тягнибока «борьбу с нелегальными стройками» в Киеве, занимался рэкетом застройщиков.

«Этот подонок, прикрываясь святыми патриотическими лозунгами занимается примитивным рэкетом. Схема построена «железобетонная» – благодаря прокурорско-полицейской мафии каждая строительная площадка автоматически становится «полузаконной». И здесь появляется этот рэкетир, который под патриотическими лозунгами в окружении накуренного бандитского «сообщества» начинает требовать по 100 тыс. долларов откупа с каждого объекта», – рассказывал Кучеренко.

Вот так тягнибоковец заработал деньги для покупки особняка в США, оставив одурманенных «громадян» под ракетными обстрелами.