Албанская палачиха, зверски убившая сербского мальчика, чувствует себя в боснийской тюрьме, как королева

Алексей Топоров.  
29.07.2026 16:41
  (Мск) , Баня-Лука
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Беспредел, Босния, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Судебный произвол


Осуждённая всего на десять лет за жестокое убийство в 1992 году 12-летнего Слободана Стояновича в прошлом боевик так называемой «Армии Боснии и Герцеговины» албанка Эльфета Весели пользуется покровительством руководства тюрьмы в Тузле.

От тюремщиков она получила право на ежегодный отпуск, выходные, а также пять свободных часов в месяц на прогулки по городу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Осуждённая всего на десять лет за жестокое убийство в 1992 году 12-летнего Слободана Стояновича...

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Как выяснилось, чтобы она имела право на ежегодный отпуск, бошнякское начальство тюрьмы в Тузле выхлопотало «женщине-монстру», как называют убийцу сербы, должность садовника. Также она добилась запрета на то, чтобы православные узники тюрьмы имели право отмечать Рождество, и не раз призывала местных исламистов-уголовников к новой войне.

«Я прошу федерального министра юстиции, а также министра юстиции в Совете министров прекратить это бесчестие и осквернение жертв и прославление преступницы. Как возможно, что человек, который десять лет скрывался от правосудия, а затем был осужден за жестокое убийство ребенка, каждый месяц свободно разгуливал по Илидже, в непосредственной близости от дома семьи мальчика?

Что бы почувствовала его сестра, если бы встретила на улице эту женщину-монстра?», – прокомментировал происходящее сербский экс-министр безопасности БиГ Ненад Нешич.

В 1992 году жители сербского села в БиГ – Донья-Каменица, прекрасно понимая, что ждет их после того, как в село войдут войска боснийских мусульман, покинули дом загодя, перебравшись к родственникам, забыв взять с собой собаку. Двенадцатилетний Слободан Стоянович сильно переживал за свою Лесси, оставшуюся на привязи, и едва старшие отвлеклись, убежал за ней. На беду он попал в родное село, когда туда вошли подразделения Армии БиГ.

Палачом ребенка стала воевавшая за бошнякских исламистов албанка Эльфета Весели. Тело ребенка было найдено без одежды, с выбитыми передними зубами, отрезанным ухом и пальцами ног, переломанными руками, вырезанными на туловище глубокими крестообразными ранами. Жизнь мальчика оборвалась после того, как ему было перерезано горло.  

 

По словам однополчан убийцы, привлеченных к процессу в качестве свидетелей, Весели, отмывая свою одежду от детской крови, шутила и материлась.

После войны палачиха под видом пострадавшей от сербского террора беженки обосновалась в Швейцарии, откуда была экстрадирована  по запросу Прокуратуры БиГ. За это изуверское убийство Суд БиГ в 2019 году приговорил Эльфету Весели к десяти годам лишения свободы.

В 2022 году Сербская Православная Церковь прославила Слободана Стояновича в лике святых мучеников.

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English version :: Читать на английском Албанская палачиха, зверски убившая сербского мальчика, чувствует себя в боснийской тюрьме, как королева

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